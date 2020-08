Opmerkelijk bordje voor de deur bij Lush: ‘Kom niet binnen als je hier last van hebt ...” Valérie Wauters

07 augustus 2020

14u06

Bron: The Independent 0 Style Wie de Lush-winkel in Edinburgh binnen wil moet sinds kort een opvallend bord voorbij. Daarop roept de winkel op om buiten te blijven als je last hebt van Covid-19 of als je racist of homofoob bent.

“Kom alsjeblieft niet binnen als je lijdt aan Covid-19, racist of seksist bent of last hebt van homofobie of transfobie” prijkt sinds 3 augustus op een bord voor de deur van de winkel. De vestiging van het bekende beautymerk werd eerder deze maand het doelwit van een transfobe groep, waardoor de werknemers vonden dat het tijd was om in te grijpen. “Onze winkel is een ruimte voor mededogen en respect voor iedereen”, klinkt het bij Lush. “We zullen haatdaden dan ook niet goedkeuren of ondersteunen.”

“Als je tekenen van Covid-19 vertoont, volg dan de richtlijnen van de overheid, laat je testen en ga in quarantaine”, klinkt het verder bij het merk. “Vertoon je tekenen van racisme, homofobie, seksisme of transfobie, dan raden we je aan jezelf te isoleren en meer te leren over het onderwerp.”