Opgelijst: deze grote modeketens maken mondkapjes en meer Roxanne Wellens

25 maart 2020

13u01

Bron: The Guardian 0 Style Van handontsmetters tot mondmaskertjes: de grote modehuizen dezer wereld zetten zich in voor de bestrijding van corona. Wij somden de initiatieven voor je op.

Het wereldwijde tekort aan mondkapjes wordt steeds dwingender. Grote modehuizen laten nu zien dat ze voor meer goed zijn dan mooie kleren alleen. Kering, een van de grootste spelers in modeland, beloofde een donatie van drie miljoen mondmaskers uit China aan Franse gezondheidsinstellingen. Yves Saint Laurent, Balenciaga en Gucci - allemaal onderdeel van Kering - zullen binnenkort beginnen met de productie van maskers. Modegigant LVMH, die merken als Dior, Fendi, Louis Vuitton en Givenchy huisvest, zal de Franse autoriteiten de komende weken dan weer voorzien van 40 miljoen exemplaren. Prada beloofde gisteren 110.000 mondmaskers te maken tegen begin april.

Ook grote meer ‘mainstream’ merken veranderen hun focus. Het van oorsprong Spaanse merk Zara doneerde al 10.000 chirurgische maskers en zal er tegen het einde van deze week nog 300.000 bijmaken. Mango, ook een Spaans merk, zal twee miljoen maskers verdelen over Spaanse ziekenhuizen en de H&M Groep wil beschermende kledij voor hospitalen en zorgverleners gaan maken.

Ondertussen investeerden grote modemerken ook stevige bedragen in Italië. Zo maakt Moncler tien miljoen euro vrij voor de opbouw van een ziekenhuis in Milaan. Prada zorgt voor twee nieuwe intensieve zorgafdelingen in de grootste ziekenhuizen van de stad, Giorgio Armani doneerde ook een miljoen euro aan die hospitalen en Donatella Versace beloofde zo'n 200.000 euro aan één specifiek ziekenhuis: San Raffaele. In februari, tijdens het begin van de crisis, financierde Dolce & Gabana een studie rond het coronavirus, uitgevoerd door een universiteit in Madrid.

Wereldwijd zetten ook kleinere merken hun schouders onder de coronabestrijding. Zo kondigde duurzaam ontwerpster Phoebe English uit Londen aan dat ze mondmaskertjes zou beginnen maken voor medische professionals.