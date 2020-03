Opa is de nieuwe trendsetter: de betere breisels veroveren je kleerkast

Alles komt terug, ook het handwerk uit de jaren stillekes. Gehaakte en gebreide kledingstukken hebben een indrukwekkende comeback gemaakt, met de debardeur op kop. Perfect om de grijze, koude zone tussen de seizoenen te overbruggen. Op voorwaarde dat je het juist combineert, natuurlijk. We vroegen stylist Sarah Roelstraete hoe je dat het best doet.

Lange tijd kregen haakwerk en breigoed de stempel ‘passé’. Het deed vooral denken aan ouderwetse tafelkleedjes bij de grootouders, de muffe kleerkast van je opa of Chandler Bing, die tijdens de beginjaren van ‘Friends’ niets liever droeg dan een vestje. Maar het cliché klopt: trends komen en gaan in de modewereld, en de laatste tijd is het nostalgie troef. Parels, cardigans, zijden sjaals en kitten heels zijn terug van weggeweest, en dat geldt ook voor handwerk.

Je kon het brei- en haakwerk de voorbije jaren al zien tijdens verschillende modeshows. Bij Gucci, Burberry, Maison Margiela, Fendi, Marni, Lacoste, Isabel Marant en Stella McCartney, om er maar een paar te noemen. “Het duurt altijd eventjes voor trends van de catwalk overwaaien naar de gewone man op straat”, bevestigt stylist Sarah. “Maar tegenwoordig zie je de winkels van grote budgetvriendelijke ketens er ook vol mee hangen.”

We grijpen steeds vaker terug naar oude ambachten. Breien is als het ware yoga voor je geest Stylist Sarah Roelstraete

Dat hebben we ongetwijfeld te danken aan enkele sterren die het goede voorbeeld gegeven hebben. Onder meer zanger Harry Styles, model Bella Hadid, YouTube-ster Camila Coelho en actrice Zoë Kravitz zijn al overstag gegaan voor de opoe-stijl. Al is er volgens Sarah nog een andere reden voor de opmars van het handwerk. “De kledingstijl uit de jaren 70 doet het al enkele seizoenen goed. De heropleving van breien en haken, maar bijvoorbeeld ook macramé of batik, past perfect binnen die sfeer”, legt ze uit.

Een derde factor is dat ons leven gedomineerd wordt door technologie, en we ons daar tegen willen afzetten. “We hebben het gevoel dat we leven in een druk-druk-druk-maatschappij en dat we ons constant moeten haasten. Net daarom grijpen we steeds vaker terug naar oude ambachten. Alles wat tijd vraagt, wordt populairder. Dat geldt voor slow food, maar evengoed voor breien en handwerk. Dat is als het ware yoga voor je geest. Je moet gefocust werken, bent in de weer met je handen en kunt ondertussen onmogelijk scrollen door je Instagramfeed. Het is het ideale anti-stressmiddel. Zelfs als je zelf niet kunt breien of haken, word je beïnvloed door dat romantische idee rond alles wat er artisanaal uitziet. Het gevolg: ook in de winkelrekken zal je sneller grijpen naar een schattige debardeur.”

Hoe moet je het dragen?

Allemaal goed en wel, maar hoe kan je de trend vertalen naar jouw kleerkast? Want je wil natuurlijk lijken op een hippe influencer, en niet op die ene ouderwetse groottante. Stylist Sarah geeft alvast enkele tips:

• Trek de kaart van de jaren 70

“De debardeur is een trend die regelrecht uit de jaren 70 komt. Daarom is het leuk als je volledig de kaart van de seventies trekt. Combineer het met een satijnen of zijden hemdje en een flared jeans. Of ga voor een volledige denimlook, met jeanshemd, jeansbroek en debardeur erop."

• Retro én vernieuwend

“Breiwerk kan er heel snel oubollig uitzien. Om dat te vermijden, kan je het best kiezen voor een opvallende snit. Een blouse met pofmouwen, bijvoorbeeld. Dat zorgt voor een trendy, vernieuwende toets.”

• Oversized is cool

“Losse cardigans en truien blijven ook goed scoren. Het enige nadeel is dat het er snel té comfortabel uitziet. Leuk voor thuis op de luie zetel, minder voor op kantoor of een avondje weg met de vriendinnen. Dan kan je een tailleriem dragen. Op die manier accentueer je het volumineuze van de grove breisels én je taille. Dat zorgt ervoor dat het geheel net iets koketter wordt.”

• Ga voor een monochrome look

“De voorbije winter zagen we veel gebreide rokken met een bijpassende top, en dat zal de komende maanden niet anders zijn. Ga jij ook voor ton-sur-ton? Kies dan voor natuurtinten zoals beige, ecru of grijs voor een chique uitstraling."

(Lees verder onder de foto.)

• Kies de juiste kleuren

“Wat kleuren betreft: zachte kleuren passen perfect bij brei- en haakwerk. Niet alleen natuurtinten, maar ook poederroze, lichtblauw en lila. Die trendy kleuren maken het wat meer hedendaags. Combineer het met een witte denim of jeansbroek voor een geslaagd effect.”

• Contrasten werken altijd

“Door grove breiwerk te dragen met delicate stoffen creëer je een trendy contrast. In de praktijk vertaalt zich dat in ruw breigoed met een jurk met en fijne print, een satijnen rok of losse fladderbroek. Dat ziet er gegarandeerd goed uit.”

(Lees verder onder de foto.)

1/ Sweatervest van Acne, 320 euro, online en in winkels te koop.

2/ Trui van Mango, 35,99 euro, online en in winkels te koop.

3/ Rok van Zara, 29,95 euro, online en in winkels te koop.

4/ Bikershort van Nagnata, 194 euro, online te koop.

5/ Top van Arket, 69 euro, online en in winkels te koop.

6/ Vest van Le Freddie, 79 euro, online te koop.

