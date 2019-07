Philips Hue Gesponsorde inhoud Op vakantie in eigen tuin: Maarten Vancoillie verkiest de staycation Aangeboden door Philips Hue

30 juli 2019

09u00 0 Style Je hoeft niet noodzakelijk op een vliegtuig te stappen om te genieten van de vakantie. De staycation is deze zomer weer helemaal terug van nooit weggeweest. Ook Maarten Vancoillie, Qmusic-dj en papa van twee, kiest deze zomer resoluut voor België als vakantieland.

“Dit jaar ben ik thuisgebleven, simpelweg omdat dat wel eens tof is. De kinderen zijn nog jong – Leon is 2,5 en Ella iets meer dan een half jaar oud – dus lang in de auto of het vliegtuig zitten is niet zo interessant. Juni was een drukke maand en in augustus staan er veel dj-sets op de planning, dus we hadden zin om in juli eens thuis te blijven.”

“Daarnaast kan je in dit land al zoveel leuke dingen doen die heel waardevol zijn voor je kinderen maar tegelijkertijd niet te veel energie vragen. Om een voorbeeld te geven: mijn zoon zit in een fase waarin hij heel erg gefascineerd is door graafmachines en kranen. Onlangs zijn we samen gaan kijken naar de werken op de A12. Hij vond dat echt bangelijk.”

Eens niet eropuit trekken, maar gewoon tijd doorbrengen in mijn huis en tuin … daar kan ik echt van genieten. Maarten Vancoillie

Hoe vul je jouw staycation in?

“We zijn al twee dagen naar een safaripark gegaan. We hebben ook een abonnement voor de dierentuin, waar we regelmatig een bezoekje brengen. Ikzelf luister graag naar een goede podcast wanneer ik met de hond ga wandelen. Geen te zotte dingen dus. Doordat het al zo’n goed weer geweest is, is het vakantiegevoel vanzelf aanwezig. Eens niet eropuit trekken, maar gewoon tijd doorbrengen in mijn huis en tuin … daar kan ik echt van genieten.”

Je huis en tuin spelen dus enigszins een centrale rol in je staycation?

“Klopt. Vroeger zaten we niet zoveel buiten, maar afgelopen voorjaar hebben we de tuin onder handen genomen. Nu brengen we er veel meer tijd in door. Om te zitten, niet om te werken. (lacht) Ik ben het type persoon dat echt niet graag in de tuin werkt. Om een voorbeeld te geven: ik heb sinds kort een nieuwe robotmaaier en dat is echt de max. En niet alleen omdat ik mijn gras niet meer moet afrijden, ook omdat mijn zoon daar een uur naar kan zitten kijken. Ik heb geen babysit meer nodig dan.” (lacht)

“Daarnaast speel ik graag met de kindjes in de tuin. We hebben zo’n grote springbal waar ze zich uren mee kunnen amuseren. Mijn vriendin en ik zijn wat aan het opruimen, dus gaan we regelmatig naar de kringloopwinkel om spullen weg te geven. Eén keer heb ik er zelf een graafmachine gekocht voor mijn zoon. Dat kostte maar 3 euro, maar hij is er helemaal zot van. We hebben ook een badmintonsetje, waar mijn vriendin en ik mee spelen. En ‘s avonds buiten eten vinden we heerlijk.”

Hoe ziet jouw perfecte zomeravond eruit?

“De kindjes die op tijd slapen, en blijven doorslapen. (lacht) Dan kunnen we er echt van genieten om de laptop mee naar buiten te pakken en een goede Netflix-film op te zetten. Dat hoeft zelfs geen Oscarwinnende film te zijn. Gewoon iets leuk kijken op ons terras, da’s echt pure ontspanning. Ah ja, wel zonder muggen natuurlijk.”

Hoe zorg je ervoor dat je tuin vakantieproof is?

“Om eerlijk te zijn heb ik niet veel nodig. Als ik echt wil ontspannen, dan ga ik met een boek in mijn ligstoel liggen. Maar je weet hoe dat gaat, met enige afleiding van de kindjes hier en de telefoon daar, is het ‘s avonds al snel te donker om te lezen. Daarom hebben we onlangs nieuwe tuinverlichting geïnstalleerd, zodat we ‘s avonds nog wat langer buiten zitten. Het is slimme verlichting die ik kan bedienen met mijn smartphone, wat echt supergemakkelijk is.”

“Ik had binnen ook al smart verlichting , gelinkt aan mijn Google Home. Ik roep dan ‘okay Google, luiers verversen!’, en de spots boven mijn luiertafel springen aan. Dat is zo verslavend dat ik stap voor stap heel mijn huis wil volhangen met smart verlichting.” (lacht)

