Op jurkenjacht? Dankzij deze tips vind je de perfecte trouwjurk

Ondanks onverdienstelijke pogingen van de zon is het wel degelijk bijna lente. Oftewel: de periode waarin de trouwgekte volledig losbarst. Wie een ring aan hun vinger heeft, weet waar we over spreken. Het uitgelezen moment om Chiara De Vlieger - de vrouw achter het Belgische bruidsmodehuis Marylise & Rembo Fashion Group - de bruidskleren van het lijf te vragen. Zij vertelt hoe je de perfecte jurk scoort en met welke trends je rekening moet houden.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, waar vind ik de mooiste trouwjurk van het land? Het antwoord op die vraag is voor elke bruid in spe anders. Want, smaken verschillen. Wat wel vaststaat, is dat nagenoeg elke vrouw een queeste onderneemt om de perfecte outfit te vinden. En die zoektocht begint het best tien maanden voor je in het huwelijksbootje stapt. Dat zegt Chiara De Vlieger, zaakvoerder bij Marylise & Rembo Fashion Group (MRFG).

“Reken op een periode van tien maanden zodat je zonder stress naar je jurk kunt zoeken”, tipt De Vlieger. “Dat wil trouwens niet zeggen dat je meteen een winkel moet binnenstappen en een kleed moet kopen. Wel dat je stilletjes aan begint na te denken hoe je er wil uitzien. Je kan eventueel een moodboard maken: welke stijl vind je leuk? Wat zou je flatteren?”

De volgende stap is effectief een afspraak boeken bij een bruidswinkel. “De ervaring leert ons dat vrouwen meestal twee à drie winkels bezoeken voor ze een beslissing maken. Heb je een jurk gevonden waarin je jezelf naar het altaar ziet wandelen? Dan wordt die jurk besteld door de winkel bij de leverancier, en wordt hij daarna helemaal op maat gemaakt door de winkel. In de tussentijd heeft de bruid tijd om accessoires te kiezen en zijn er nog één of twee pasmomenten voorzien.”

Laat de bomma thuis

Allemaal goed en wel, maar hoe vind je een trouwjurk waarbij je spontaan zin krijgt om te roepen: ‘Ja, ik wil!’? (Niet tegen je toekomstige man, wel het kleed.) Een moodboard of verzameling foto’s op Pinterest is een goed begin, al waarschuwt De Vlieger dat je je er niet aan mag vastklampen. “Pinterest is allesbehalve realistisch. Je ziet alleen maar modellen met het perfecte lijf en foto’s die bewerkt zijn. Ja, dat kleed is heel mooi, maar het is niet écht. Bovendien zijn veel jurken die voorbijkomen op het internet niet verkrijgbaar in België. Pin je dus niet vast op één specifieke outfit, maar ga met een open mind naar de winkel en laat je verrassen en adviseren door de verkopers.”

De Vlieger raadt verder aan om je te laten bijstaan door de juiste mensen. “Brides to be vinden het leuk om een heel gezelschap mee te nemen naar de bruidswinkel. Zeven vriendinnen, de oma, hun schoonmoeder en mama. Zo werken ze zichzelf in de nesten. Je krijgt immers de meningen van tien mensen te horen, en die liggen zelden op dezelfde lijn. Als jij bijvoorbeeld een hypermodern kleed wil, zal je grootmoeder waarschijnlijk voorstellen om voor een klassiekere snit te gaan. Dan is het beter om selectief te zijn. Laat je vergezellen door één of twee mensen die je smaak delen, of die zich goed kunnen inleven in wat jij mooi vindt.”

Bruidsmode voor 2020

“Een trend die al enkele jaren meegaat, is de open rug”, zo gaat de zaakvoerder verder. “Veel vrouwen dromen immers van het wauw-effect van zo’n open rug. Of ze nu voor de kerk trouwen of een intieme ceremonie organiseren: in beide gevallen moeten ze naar een soort altaar wandelen. Veel bruiden willen dan dat alle gasten kunnen kijken naar een mooie rug. Bovendien is het sexy, zonder dat je te veel laat zien.”

Ook wordt er voor meer comfort gekozen dan vroeger. Dat vertaalt zich vaak naar een trouwjurk die comfortabel zit, inclusief lange mouwen. “Hier is ook sprake van het ‘Meghan Markle’-effect. Sinds ze getrouwd is in een simpele, klassieke jurk met boothals en lange mouwen, zien we dat veel vrouwen op zoek zijn naar gelijkaardige exemplaren.”

Boho-jurken met kant waren lange tijd populair, maar nu zijn ze toch uit de bruidsmode aan het gaan. “Er is een duidelijke opkomst van soberheid en puurheid. Vooral jurken in een unistof - zoals crêpe, chiffon of zijde - nemen toe in populariteit”, legt De Vlieger uit. “Door te kiezen voor een sobere jurk, kunnen ze immers creatief aan de slag gaan met accessoires, om zo een unieke look te creëren. En originaliteit staat tegenwoordig bovenaan het prioriteitenlijstje bij veel vrouwen.”

Nog een manier om een unieke look te verkrijgen, is door te mixen en te matchen. “Veel winkels hebben ook topjes en rokken in de rekken liggen, die je naar hartenlust kunt combineren. Op die manier kunnen toekomstige bruiden een outfit vinden die perfect bij hen past én die verrassend is.”

Tot slot laat duurzaamheid - het hypewoord in de fashion scene - zich ook voelen in de bruidsmode. Een goede zaak, vindt De Vlieger. “Dat klinkt contradictorisch. Het idee achter duurzaamheid is immers dat elk kledingstuk een tweede leven krijgt of opnieuw verwerkt wordt tot een garen, maar met een bruidsjurk is dat lastiger. Het wordt maar één keer gedragen én er komt nog eens een emotioneel aspect bij kijken. Mensen zijn nu eenmaal niet geneigd om hun jurk af te geven zodat het in de circulaire economie terechtkomt. Anderzijds vinden mensen het steeds belangrijker om hun steentje bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Om die reden vragen veel vrouwen van welke materialen hun kleed gemaakt is. Wij moeten daarop inspelen. Onze volgende collectie, die vanaf september verkrijgbaar is, zal voor de helft gemaakt zijn van duurzame stoffen zoals hennep en gerecycleerd polyester. Een noodzakelijke evolutie, die ik alleen maar kan toejuichen."

