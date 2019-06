Op het eerste gezicht: “Hij speelt graag met zijn genderidentiteit” Elke week vragen we voorbijgangers om een eerste indruk te vormen op basis van een foto. Liesbeth De Corte

04 juni 2019

07u54 0 Style Tijdens een sollicitatiegesprek, een date of bij een toevallige voorbijganger op straat. Een eerste indruk maken we allemaal. Meer zelfs, we gaan er altijd van uit dat die klopt. Maar is dat wel zo? Om aan te tonen dat je er soms compleet naast kunt zitten, trokken wij de straat op. Om wildvreemden te fotograferen én die foto’s te laten beoordelen door anderen. Durf jij ook een gok te wagen en te checken of het klopt?

Wat denken jullie?

Nora (21): “Hij ziet er mij een echte levensgenieter uit die recht in zijn schoenen - nu ja, sandalen - staat. Ik denk dat het komt door zijn opvallende, nonchalante look en oorbellen. Hij heeft een zeker ‘je ne sais quoi’ over zich. Hij is dan ook echt een persoon met wie je een toffe namiddag op een zomers terras kunt doorbrengen. Verder denk ik dat hij graag boeken leest en naar indiemuziek luistert. Misschien heeft hij ook filosofie gestudeerd op school? Hij komt alleszins niet over als iemand die een 9-to-5-job uitoefent of een heel normaal bestaan leidt. Elke dag is voor hem anders!”

Lena (38): “Deze jongeman houdt ervan om te spelen met zijn genderidenteit en dat siert hem enorm. Hij heeft geen alledaagse stijl, maar is wel erg bezig met z'n looks en het lijkt dat zijn omgeving hem ook volledig geaccepteerd heeft hoe hij is. De mensen die dat niet doen, bant hij uit zijn leven. Hij wil geen grijze muis in de massa zijn, maar eruit springen met zijn stijl. Aan de andere kant lijkt hij mij een rustige persoon die in groep niet per se in het middelpunt van de belangstelling hoeft te staan. Hij ziet er ook erg zorgend uit, iemand die te allen tijde klaarstaat voor zijn familie en vrienden. Iets doet me vermoeden dat hij zorgt voor zijn kleine zusje en niet uit een klassiek gezin komt. Zijn grote fleurige tas, inclusief inktvlek onderdaan, wijst erop dat hij een kunst- of modeopleiding volgt en dat hij misschien net terugkomt van een tekenles. Nu wil hij in de stad gaan shoppen of een lekkere vegetarische lunch gaan eten.”

José (43): “Volgens mij is hij kapper van beroep, ergens in een hip kapsalon. Daarnaast vermoed ik dat hij een instrument bespeelt, want ik meen oorbellen in de vorm van een solsleutel te bespeuren in zijn beide oren. Afgaande op zijn kledingstijl en uiterlijk zou ik durven vermoeden dat hij vegan is, of op z’n minst een groot hart heeft voor dieren. Misschien is hij ook spiritueel, gezien hij een tattoo van een maan op z’n vingers heeft?”

Hoe zit het echt?

David (27) woont in Gent is en is kunstenaar en mode-textielontwerper.

“Nora heeft gelijk: ik ben een heuse levensgenieter. Iets drinken op een terrasje is dan ook een van mijn favoriete bezigheden. (lacht) In mijn vrije tijd lees ik niet zo vaak, behalve historische literatuur. Verhalen over Elizabeth Woodville of Mary, Queen of Scots, bijvoorbeeld. Verder vind ik het leuker om zelf te schrijven.”

“Ook Lena maakt een punt. Vroeger werd ik vaak als jongedame aangesproken. Nu soms nog trouwens. Dat vond ik maar niets, tot ik besefte dat ik de rollen kon omdraaien. Nu durf ik spelen met mijn genderidentiteit en trek ik me niets meer aan van opmerkingen op straat. Het gevolg: een grijze muis ben ik allerminst. Ik heb altijd een eigen stijl gehad. Ook toen ik jong was. Zo heb ik mijn haar eens blauw geverfd. Mijn ouders waren daar toen niet zo’n fan van. Maar ik mag zeker niet klagen, ik heb altijd veel vrijheid gekregen. Mijn vrienden, familie en vooral mijn lieve ouders komen daarom op de eerste plaats. Ik zou niets zijn zonder hen. Dus ik sta met veel plezier klaar om te helpen, moest dat nodig zijn. Wel ben ik een enig kind, dus ik heb geen zusje. Dat had Lena mis. Ze heeft wel correct gezien dat ik creatief en artistiek ben aangelegd. Ik heb nog niet zo lang geleden een mode- en textielopleiding afgerond. Een kapper ben ik dus ook niet, sorry José! Wel heb ik 9 jaar lang altviool gespeeld. In principe ben ik geen vegan, maar ik vind vegan gerechtjes wel hartstikke lekker! Meer zelfs: je vindt me vaak in het restaurant van één van mijn vriendinnen: Ephiphany’s Kitchen. Hier kan je overheerlijke vegan gerechten smullen. Ik hou eveneens veel van dieren, vooral van katten.”

“Last but not least kan je me inderdaad omschrijven als spiritueel. José heeft de tatoeages op mijn handen goed opgemerkt. Ik heb er ook nog andere, en die hebben allemaal een spirituele betekenis. Het zijn allemaal symbolen voor sleutelmomenten in mijn leven.”

