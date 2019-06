Op haar 14de kreeg ze de diagnose ALS maar nu is ze een bekende lifestyleinfluencer voor mensen met een beperking

Nele Annemans

03 juni 2019

15u55

Bron: CNN 0 Style Lauren ‘Lolo’ Spencer was dat onstuimige meisje dat je op de speelplaats zou zien: ze hield van hardlopen, straathockey en dansen. Maar op haar 14de merkte ze dat ze sneller vermoeid was en begonnen haar spieren te verzwakken. Artsen diagnosticeerden haar met amyotrofische laterale sclerose ofwel ALS. De degeneratieve neurologische aandoening verzwakte de spieren van de actieve tiener tot ze op haar 19de in een rolstoel belandt. Toch is ze nu een groot voorbeeld voor alle andere mensen met een beperking.

ALS-patiënten leven doorgaans nog 2 tot 7 jaar na hun diagnose. Spencer is echter geen typische patiënt. Ze leeft al 18 jaar met de ziekte. “Mijn lichaam is gelukkig heel langzaam veranderd en ik besloot dat ik mijn leven ten volle zou gaan leven en niet ging laten bepalen door mijn ziekte.”

Al is dat niet altijd even makkelijk. Na 12 jaar in een rolstoel te zitten, kent Spencer alle dagelijkse problemen die gepaard gaan met een handicap. Van toegankelijkheid tot gebouwen en winkels, het openbaar vervoer nemen tot zelfs gewoon de straat oversteken. Toch had ze het in eerste instantie vooral moeilijk om online hulp of antwoorden te vinden.

“Er zijn niet veel mensen die praten over hun leven met een beperking. Niemand toont de ‘real deal’”. Dus wendde ze zich zelf tot sociale media en begon ze haar Instagramaccount @itslolove en haar YouTubekanaal Sitting Pretty, waar ze advies en ondersteuning biedt aan mensen met een beperking. En met ondertussen meer dan 13.000 volgers op Instagram en meer dan 10.000 abonnees op haar YouTubekanaal is ze nu een echte influencer geworden.

“Ik maak recensies over producten, geef lifehacks, dating- en relatieadvies én levensadvies omdat het als persoon met een beperking een uitdaging is om met de samenleving om te gaan. Er bestaan immers nog altijd heel wat stereotypes en vooroordelen over.” Een manier waarop ze mensen probeert anders te laten kijken naar mensen met een beperking is door haar toon positief te houden. Zo bevat haar Instagramaccount veel kiekjes van reisjes met vrienden, op modeshoots en tijdens het uitgaan. Ze zegt dat mensen vaak te somber of met te veel medelijden naar haar gemeenschap kijken. “Ik ben niet verdrietig over hoe mijn leven gelopen is. Ik heb geleerd mijn handicap te omarmen, plezier te hebben en er positief over te zijn”, aldus Spencer.

Daarnaast werpt Spencer een ander licht op mensen met een handicap door haar modellenwerk voor Tommy Hilfiger en Adidas. “Ik vind het belangrijk om die opdrachten te doen om anderen te laten zien dat mensen met een handicap net zoals iedereen modeconsumenten kunnen zijn. We kunnen net zo modieus door het leven gaan als elke andere persoon op deze aarde.” Spencer ziet haar handicap dan ook eerder als een eer, en niet als een last. “We zijn in staat om onze levens zo vruchtbaar te maken als we zelf willen, ondanks dat we moeten leven met een beperking.”