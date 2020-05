nina collectie Gesponsorde inhoud Op gesprek bij Sabine Brunein, designer van de NINA x Vivella by Bel&Bo collectie: “Real sizes zijn geen maatjes meer, maar maatjes gewoon” Aangeboden door Bel&Bo

14 mei 2020

08u00 0 Style We proudly present: Vivella. De zomercollectie van Nina x Vivella by Bel&Bo oogt hip en fris én is verkrijgbaar van maat 44 tot maat 54. Designer Sabine Brunein: “Dat noemen we real sizes. Dat zijn geen maatjes meer, maar maatjes gewoon. Vivella is een collectie, speciaal gemaakt voor vrouwen met rondingen, die - zoals élke vrouw - graag trendy voor de dag komen.”

Wie is Sabine Brunein (45)?

• Werkt al 11 jaar voor Bel&Bo, als quality manager

• Lid van het Vivella-designteam

• Zelf een vrouw met een real size (and proud of it!)

Wat is Vivella?

• Een mini-collectie voor vrouwen met real sizes: van maat 44 tot maat 54

• Een samenwerking tussen Nina en Belgisch kledingmerk Bel&Bo

• Kenmerken: kleurrijk, trendy, flatterend en hoogkwalitatief

• Motto: ‘It’s a good day to have a good day’

Real sizes

“Met het woordje ‘plus’ krijg je als vrouw een stempel opgeplakt. Het hebben van een plus size klinkt negatief, terwijl curves net zo mooi zijn. Bovendien hebben zoveel vrouwen kledingmaten tussen 44 en 54. Daarom spreken wij liever over échte lichamen en échte maten, real sizes dus.”

What women want

“Waar veel merken een collectie voor grotere maten creëren door extra centimeters stof toe te voegen aan de bestaande items uit hun lijn, hebben wij een volwaardige collectie ontworpen, speciaal voor real size dames. Inspiratie haalden we bij onze klanten zelf. We hebben workshops gehouden waarin real size vrouwen uitlegden wat ze verwachten van kledij. Die vrouwen waren in eerste instantie op zoek naar trendy items. Wat ze vonden was vaak ouderwets, vormeloos of enkel verkrijgbaar in somber zwart. Wat ze wilden waren hippe, vrolijke stukken zoals maxi rokken en hemdsjurken, maar dan wel met een flatterende pasvorm, de juiste lengte, een riempje in de taille, een mooi decolleté en in natuurlijke materialen die vloeiend vallen. Ik was hélemaal mee. Ik weet zelf, als real size dame, maar al te goed welke rondingen je graag in de verf wil zetten en welke je liever een beetje verdoezelt (lacht).”

Ik weet maar al te goed welke rondingen je graag in de verf zet en welke je liever een beetje verdoezelt Sabine Brunein, designer

Kimo-yes!

“Mijn favoriete stuk is de kimono. Elegant en kleurrijk. De lengte is flatterend voor je heupen en je kan hem dragen met een riempje - hallo taille! - of zonder. Ik draag hem het liefst op een jeans en een wit T-shirt. Zo til je die comfy quarantaine-outfit meteen tot een hoger niveau. Instant stijl.” #kleeduopinuwkot

Vive la vie

“It’s a good day to have a good day’, zo staat het op onze statement T-shirt. Kleding heeft veel kracht. In de juiste outfit kan jij je elke dag mooi voelen. We zien het als een missie om ervoor te zorgen dat àlle vrouwen zich zelfverzekerd voelen en het leven omarmen. ‘Vive la vie’, op die leuze is de naam Vivella geïnspireerd.”

