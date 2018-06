Op deze onverwachte plek kan je een replica van Meghan Markles trouwjurk scoren Liesbeth De Corte

30 juni 2018

07u44

Al van het Meghan Markle-effect gehoord? Alles wat de hertogin van Sussex draagt, is in een mum van tijd uitverkocht. Het is dan ook geen verrassing dat vele ontwerpers plots een lookalike maken van haar trouwjurk. Maar het gaat nog verder dan bruidwinkels alleen. Ook op Etsy (ja, Etsy!) kan je een exacte kopie kopen.

Het stond in de sterren geschreven dat er overal replica's van Meghan Markle's trouwjurk zouden opduiken. Enkele dagen nadat de voormalige actrice in het huwelijksbootje was gestapt, kwam de Britse modeketen Missguided al op de proppen met een spotgoedkoop alternatief.

Maar ook andere labels wilden een graantje meepikken. Denk maar aan de Amerikaanse keten Nordstrom of Floravere. Dat laatste merk heeft een jurk zelfs M. Markle genoemd, naar de wederhelft van prins Harry. Voor de schappelijke prijs van € 1.265 kan je op je trouwdag net zo stralen als Meghan.

Maar voor bruidjes in spe die op hun portemonnee willen letten, is er nu ook een oplossing: Etsy. Ja, de webshop die bekendstaat om alle zelfgemaakte en vintage spullen. Een zekere StylesAfrikDesigns heeft een jurk ontworpen met boothals, driekwartmouwen en een lange, klassieke pasvorm, waardoor het als twee druppels water lijkt op dat van Markle. Het enige wat ontbreekt is de sluier. Maar ach, die kan je vast en zeker elders op de kop tikken.

Het leukste van allemaal is dat het ontwerp amper € 411.38 kost, een peulenschil in vergelijking met de andere replica's. We hebben daarom zo'n donkerbruin vermoeden dat de kwaliteit niet om over naar huis te schrijven zal zijn. Langs de andere kant is de kans heel groot dat je het kleed maar een keer aandoet. En als we eerlijk zijn: tegen het einde van je trouwfeest zal het toch vuil zijn, met dank aan alle andere gasten die in al hun enthousiasme hun drank over jou hebben gesmost. Dan heb je toch liever dat een relatief goedkope jurk naar de vaantjes is in plaats van een peperdure variant?