Oorbel kwijt? 5 creatieve dingen die je kan doen met dat andere eenzame exemplaar

09 februari 2018

11u02

Bron: Today, Pinterest 102 Style Wat ons betreft zouden ze oorbellen beter per drie verkopen, want je kan er gif op innemen dat je de helft van je favoriete paar vroeg of laat kwijtspeelt. Tenzij je voor een alternatieve boho-look wil gaan, heb je weinig aan slechts één exemplaar van je lievelingsoorringen. Wil je ze toch een tweede leven geven? Vijf creatieve oplossingen om het leed van dat verlies te verzachten.

1. Maak er haarspeldjes van

Had je een mooi juweeltje aan je oorbel hangen? Dat kan je in het beste geval nog recycleren tot een unieke haarspeld. Met een gewoon haarspeldje, wat superlijm en het juweeltje in kwestie maak je er een originele haarspeld van, die je nergens anders zal zien.

2. Decoratie voor een wijnglas

In woonwinkels kan je kleurrijke figuurtjes kopen om aan je wijnglas te hangen, zodat duidelijk is welk glas van wie is in groot gezelschap. Maar je kan het ook origineler aanpakken, door die eenzame oorringen in te schakelen als verpersoonlijking van je glas. Hang ze aan de voet van je (wijn)glazen voor een originele tafeldecoratie.

3. Een feestelijke broche

Verschillende eenzame oorbellen staan samen sterk. Gebruik verschillende hangertjes die aan je sieraad hingen om een mooie broche samen te stellen, door er meerdere aan een veiligheidsspeld naast elkaar te rijgen.

4. Een sprookjesachtige bladwijzer

Vastgemaakt aan een mooi lintje krijgt die oorbel een tweede leven als sprookjesachtige bladwijzer. Naai het haakje van het hangertje van een oorbel vast aan een lint in een kleur naar keuze.

5. Een spiegel voor kleine (en grote) prinsessen

Is je voorraad oorbellen die alleen komen intussen groter dan de volledige paren, dan kan je je wagen aan een groter knutselproject. Met een tube superlijm en een klein spiegeltje kan je met verschillende oorbellen een wel erg originele spiegel maken, waar je ook dochters of nichtjes heel blij mee kan maken.