Ook Prada maakt komaf met bont

22 mei 2019

16u26 15 Style Prada stopt met het gebruik van bont in zijn kleding. Dat heeft het Italiaanse modehuis zelf bekend gemaakt op sociale media. Het merk heeft zich aangesloten bij de Fur Free Alliance, en zal vanaf zijn lente-zomercollectie van 2020 bont weren.

Prada sluit zich zo aan bij tal van huizen als Gucci, Burberry, Versace en Jean Paul Gaultier. Bij dierenrechtenorganisatie GAIA zijn ze uiteraard tevreden: “Dat na heel wat andere labels, nu ook een mode-icoon als Prada bekendmaakt geen bont meer te gebruiken, bewijst dat er een wereldwijde tendens gaande is. De toekomst is bontvrij”, aldus GAIA-directeur Ann De Greef in een reactie.

Miuccia Prada laat weten dat “Prada zich al jaren inzet voor innovatie en ook sociaal geëngageerd is. Ons bontvrij beleid is een verlengstuk van dat engagement. Door ons te concentreren op innovatieve materialen kan Prada nieuwe grenzen van creatief design verkennen en tegelijkertijd voldoen aan de vraag naar ethische producten.”