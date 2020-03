Exclusief voor abonnees Ook onze huid heeft een biologische klok: dit is hoe ze verandert naargelang het moment van de dag Sophie Vereycken

26 maart 2020

07u50 0 Style Je hebt van nature een droog vel, maar na de middag glim je als een discobal. Of omgekeerd: hoewel je normaal een vette huid hebt, voelt die soms plots droog en trekkerig. Toeval? Allesbehalve. Onze huid verandert naargelang het moment van de dag. Want zoals het klokje in de huid tikt, tikt het nergens.

Ken je dat gevoel dat je ontwaakt nét voor het afschuwelijke geluid van de wekker? Voor de één een zalig toeval, voor de ander het tragische verlies van enkele kostbare minuten slaap. In werkelijkheid heeft het gewoon te maken met ons circadiaanse ritme of onze biologische klok. Dat die bestaat, weten we al sinds de achttiende eeuw. Toen merkte astronoom Jean-Jaques Dortous de Mairan pienter op dat de blaadjes van de mimosaplant overdag opengaan en ’s nachts weer sluiten. Zowat alle levende organismen hebben zo’n ingebouwd ritme. Maar wist je dat onze huidcellen een aparte biologische klok hebben?

Uit onderzoek, gepubliceerd in het vaktijdschrift Journal of Investigative Dermatology, blijkt dat de opperhuidcellen werken volgens een dag-en-nachtritme. Naargelang het moment van de dag fluctueren de barrièrefunctie, de zuurtegraadregeling, het schadeherstel en de celvernieuwing van de huid. Dat komt omdat de huidcellen bepaalde genen bevatten die op specifieke tijden in werking treden, vertelt Barbara Geusens, doctor in de dermatologische wetenschappen. Overdag richten die zich vooral op het beschermen van de huid, ’s nachts meer op regeneratie en herstel. Die CLOCK-genen komen tot expressie onder invloed van externe stimuli, zoals het wegvallen van daglicht, en zetten bepaalde processen in gang. In een ideale wereld tikt die innerlijke klok perfect synchroon met onze sociale klok. In realiteit hebben we echter regelmatig lange (of vroege) werkdagen, staan examens gelijk aan nachtwerk en is er altijd wel ergens een (iets te) leuk feestje waardoor die biologische klok achterophinkt. Barbara Geusens: “Als we niet gaan slapen, dan schieten die processen niet in gang. Mensen met een chronisch slaaptekort zijn daar het perfecte voorbeeld van. Bij hen zien we dat wondhelingsprocessen veel trager verlopen.” Het is dus in ons eigen voordeel om die natuurlijke processen te optimaliseren. Dat wil zeggen: op tijd onder de wol en de juiste verzorging op het juiste moment van de dag. En uiteraard weten wij precies hoe.

Ochtend De morgenstond heeft voor de meesten misschien geen goud in de mond, maar doorgaans wel een frisse snoet. ’s Nachts focust ons lichaam zich op herstel, waardoor de huid er in de vroege uurtjes op haar best uitziet (uitgezonderd die paar slaaprimpels van je hoofdkussen). Eén addertje onder het gras: tijdens onze slaap is het warmer en is de huid doorlaatbaarder. Die combinatie maakt dat we ’s nachts het meeste vocht verliezen. Het eerste werk ’s ochtends? Smeren! Voedende bestanddelen helpen om een beschermende barrière te leggen zodat we er weer een dagje tegen kunnen. Gebruik daarna eventueel een hydraterende primer voor je make-up. Die sluit vocht in en creëert het perfecte canvas voor een stralende huid. Van links naar rechts: Laura Mercier, Pure Canvas Primer Hydrating 41,50 euro bij Parfuma Apivita, Aqua Beelicious Refreshing Hydrating Booster 25,30 euro bij de apotheek Neutrogena, Hydro Boost Aqua Creme 12,99 euro bij Kruidvat, Di en Delhaize Middag Rond de middag bereikt de talgproductie van de huid haar hoogtepunt. Het resultaat is een glimmende huid die vetter aanvoelt. De nieuwe generatie foundations speelt daar gelukkig op in met hybride (én olievrije) formules die zich aanpassen aan de noden van de huid. Met een matterend poeder in je handtas hou je zelfs de meest enthousiaste talgklieren in bedwang. Van links naar rechts: Shiseido, Ginza Tokyo, Synchro Skin Self-Refreshing Foundation 50 euro bij Planet Parfum Dior, Diorskin Mineral Nude Matte, perfectionerend poeder 44,50 euro bij ICI PARIS XL L’Oréal Paris, Infaillible Matte Cover 15,99 euro bij Kruidvat en Di Namiddag Overdag loopt onze huid het meeste schade op van omgevingsfactoren. Uv, luchtvervuiling, pollen, blauw licht, airconditioning en verwarming veroorzaken heel wat stress voor de huid. Kortom: het lichaam gaat in zelfverdedigingsmodus en is druk bezig met het aanmaken van antioxidanten om zichzelf te beschermen. Bewaar een revitaliserend serum op je werkplek dat je zachtjes over je make-up kan deppen voor een instant boost, of stop een kalmerende spray met antioxidanten in je handtas om de huid een handje te helpen. Van links naar rechts: M.A.C, Prep + Prime Fix+ 20,50 euro bij M.A.C Cosmetics Lancôme, Hydra Zen Anti-Stress Glow Liquid Moisturizer 45 euro bij Douglas Beautyblender, Re-Dew Set & Refresh Spray 30,86 euro bij Douglas Annayake, Ultratime Anti-Oxidant Concentrate 55 euro bij Planet Parfum Avond Naarmate de dag vordert, wordt de huidbarrière zwakker: slecht nieuws, want dan hebben schadelijke invloeden vrij spel. Al kunnen we dat tot ons voordeel wenden, vertelt Barbara Geusens. “Als de huid doorlaatbaarder is, wil dat zeggen dat ze beter actieve stoffen kan opnemen.” Het uitgelezen moment om te smeren met krachtige ingrediënten, zoals peptiden, retinol, vitamine C, AHA’s en BHA’s. Vergeet niet om vooraf goed te reinigen. Dat neutraliseert de schade van overdag én de ingrediënten hoeven niet eerst door een ‘laagje vuil’. Biotherm, Life Plankton Replumping 8 Days Cure 39 euro bij ICI PARIS XL Caudalie, Vinoperfect Sérum Éclat Anti-Taches 50 euro bij de apotheek Lierac, Cica-Filler Serum, ampullenkuur 59 euro bij de apotheek Nacht Die doorlaatbaarheid van de huid werkt in twee richtingen. Enerzijds dringen stoffen beter in, anderzijds verliest de huid zelf meer vocht. Breng dus net voor het slapengaan een extra voedende crème aan. Let op: een dikke laag is niet per se beter. Voedende ingrediënten zijn belangrijker dan een rijke textuur. Glycerine bijvoorbeeld, een vochtvasthoudende molecule die ervoor zorgt dat de huid gevoed blijft. Daarnaast vallen de bedreigingen van overdag weg en kan de huid zich toeleggen op herstel. Dat zien we in de aanmaak van groeihormoon, een stofje dat verantwoordelijk is voor de reparatie en groei van cellen en weefsels in de huid; liefst 70 procent van de productie gebeurt ’s nachts. Van links naar rechts: Comfort Zone, Renight Mask 50 euro bij het schoonheidsinstituut Guerlain, Orchidée Impériale The Sleeping Serum 455 euro bij Galeria Inno Aesop, Sublime Replenishing Night Masque 105 euro bij Aesop Je huid-DNA Als CLOCK-genen die huidprocessen in gang zetten, in hoeverre is onze huid dan genetisch bepaald? Goede genen zijn geen mythe, vertelt Barbara Geusens. Er is een zekere vorm van voorbestemdheid. Net zoals bepaalde ziektes in sommige families veel opduiken en in andere helemaal niet, geldt hetzelfde voor de huid. “Wie goede genen heeft maakt meer en beter collageen en antioxidanten aan, waardoor de huid er langer gezond uitziet. Die genetische component verklaart meteen waarom Aziatische vrouwen er gemakkelijk twintig jaar jonger uitzien. Zij verouderen nu eenmaal anders.” Kan je dat dan überhaupt aanpakken met skincare? Ja en nee, vindt de wetenschapster. “De genen waarmee je geboren wordt, kan je niet veranderen. Maar je kan er specifiek op reageren door je huidverzorging af te stemmen op wat je huid nodig heeft.” Meer weten over de huid: nomige.be.