Ook modemerk Maison Margiela weert bont Timon Van Mechelen

05 april 2018

13u52 0 Style Bont is niet langer hip, dat moge duidelijk zijn. Gisteren schreven we nog dat de Belgische schoenenketen Torfs niet langer bont gaat verwerken in hun collecties en nu volgt ook modehuis Maison Margiela. Dat zei creatief directeur John Galliano in een interview met ELLE.

Toen Galliano op vakantie was in Saint-Tropez met actrice Penélope Cruz, dook plots Dan Matthews, de vice president van dierenrechtenorganisatie PETA op. Hij sprak de ontwerper aan op het nodeloze leed van dieren dat gepaard gaat met bont, en dat had effect. De twee werden niet alleen bevriend. Galliano besloot ook nooit meer bont te gebruiken in zijn collecties voor Maison Margiela én hij werd zelfs prompt vegetariër.

Aan ELLE vertelt hij dat hij in de toekomst “nieuwe glamour” wil creëren, maar dan zonder echte pels te gebruiken. “Vandaag de dag draait luxe rond authenciteit en creativiteit. Mensen kopen niet zomaar een product van eender welk merk, ze willen een bepaalde ethiek benaderen. Ze willen shoppen bij een merk dan hun waarden en normen deel.”