Ook markt van Belgische influencers boomt: “Veel meer dan een foto met reclame” Bieke Cornillie

12 augustus 2019

19u54 0 Style MediaMonks, een van de grootste advertisingbedrijven, lijft IMA Influencer Marketing Agency in, een Nederlands influencersbureau. Om maar te zeggen: influencers zijn (voorlopig) het nieuwe goud in reclameland. Ook in België. “De sector is zo groot, dat ze bijna zichzelf kapot maakt”, klinkt het.

Groot overnamenieuws bij onze noorderburen, want daar komt IMA Influencer Marketing Agency onder de vleugels van MediaMonks- gigaspeler in advertising en PR. Goed gezien van die laatste, want IMA heeft zomaar even 40.000 influencers op zak. En laten net die vloggers, bloggers en instagrammers de reclamemakers van vandaag zijn. De markt is de afgelopen jaren geëxplodeerd: schattingen spreken van een waarde van 9 miljard dollar wereldwijd, andere van tien tot zelfs twintig miljard dollar.

Ook in ons land zijn die digitale millennials goudklompjes voor de reclamesector. Hoeveel die waard zijn, is onduidelijk, maar dat ze met steeds meer zijn, staat vast. “Een goeie vier- à vijfduizend”, schat Maarten Kesteloot van Influo, een Belgisch bureau dat influencers en bedrijven samenbrengt. “Waarvan er tussen de vijftig en honderd zelfs van hun Instagramaccount, blog of vlog kunnen leven.”

Ons land is aan een inhaalbeweging bezig. Pas sinds eind 2016 begint de reclamewereld effectief brood te zien in tieners die filmpjes opnemen, sporters, knutselende ‘diy’-ers, modeblogsters en jonge mama’s die hun leven, hun kleren en hun hobby’s graag delen met de online wijde wereld. Een strategie die werkt, zo blijkt. Tegenwoordig zelfs bijna beter dan traditionele reclameboodschappen in kranten en op televisie. De return on investment, zoals dat dan heet, van een influencer wordt elf keer hoger geschat dan die van traditionele vormen van marketing, stelt professor Sarah Steenhout, die ‘marketing strategies in the digital age’ doceert aan de UGent. “Dat komt doordat mensen een sterke band voelen met de influencer die ze volgen”, legt ook professor marketingcommunicatie Liselot Hudders (UGent) uit. “Je krijgt het gevoel dat een vriend of vriendin je eerlijk advies geeft. Daardoor wordt een foto op Instagram vaak zelfs niet eens als reclame herkend- ook al vallen influencers onder de reclamewetgeving. Bovendien is de drempel tussen die influencerreclame en het aankoopgedrag heel klein. Tegenwoordig worden volgers via directe links en ‘swipe-ups’ meteen doorgestuurd naar de webshop in kwestie.”

5.000 euro

Wie dacht dat ‘influencen’ enkel om mooie foto’s delen draait, heeft het bij het verkeerde eind. Influencers worden wel degelijk betaald om die kleurrijke reisfoto of een recept met een gesponsord product te posten. “Twee jaar geleden was het nog uitzonderlijk om influencers in cash te betalen”, zegt Kesteloot. “Vandaag is het uitzonderlijk om dat niet te doen. Bedragen variëren bij ons, afhankelijk van aantal volgers, type van product en aantal posts, van honderd tot wel vijfduizend euro. Een goeie investering voor bedrijven, want het zorgt voor een interessante wisselwerking. Een voorbeeld: een blogger die wordt betaald om een voedingsmiddel te promoten, gaat op zijn beurt een recept en mooie foto’s terugspelen naar de fabrikant- kosten van copywriter en fotograaf uitgespaard dus. En trouwe volgers die het product in kwestie willen kopen, krijgen via de blogger een kortingscode, wat de influencer dan weer commissie oplevert.”

Big business dus, ook bij ons. Of het ook kan blijven duren, is een andere vraag. De sector maakt zichzelf kapot, meent Stephanie Duval, consultant en auteur van ‘Community marketing’. “We raken op een piek van kapitalisme”, legt ze de vinger op de wonde. “De essentie van invloed uitoefenen zit ‘m in een specialisatie, een opgebouwde credibiliteit omdat je als blogger jaren met een onderwerp bezig bent en daar volgers graag wilt in meenemen. Zo was het vroeger. Vandaag is het effectief een beroep geworden en zijn er een hoop influencer om te influencen. Een wandelend reclamebord. Het begrip raakt uitgehold, het is verengd naar mensen die mooie foto’s posten. Online zijn cursussen te vinden om een betere influencer te worden. Daar komt mijn haar van recht.”