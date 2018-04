Ook Jennifer Lopez brengt een make-upcollectie uit Jente Hautekeete

06 april 2018

10u34

Bron: Allure, BAZAAR, PeopleStyle 0 Style Lopez brengt een make-up collectie uit van wel 70 (!) stukken in samenwerking met beautylabel Inglot. Scott Barnes, de make-up artiest van J.Lo, maakte eerder bekend dat ze haar eigen bronzer zou creëren. Het nieuws van een volledige collectie volgde snel daarna.

In deze collectie zit vrijwel alles, verschillende oogschaduws, bronzers, lippenstiften, blushes, marcara’s en zelfs nagellak. De collectie zou vooral focussen op de J.Lo-glow, de warme glans op het gezicht waar Jennifer zo bekend voor staat. Vooral nude, goudtinten en glans staan centraal. Met benamingen als Livin’ The Highlight' en 'Boogie Down Bronze' belooft het een collectie te worden waar je vrolijk van wordt.

Een van de ‘duurdere’ items van de collectie is een zelf samen te stellen make-uppalet voor een schappelijke 40 euro. Volgens Inglot kan je tot 300,000 combinaties maken om je favoriete oogschaduwpalet te creëren. De andere items zouden tussen de 7 en 20 euro kosten. Een pak goedkoper dan andere celeb make-uplijnen zoals Kylie Cosmetics of KKW Beauty (van Kim Kardashian, red.).

De collectie is limited edition en zal slechts 1 jaar verkocht worden. De volledige collectie zal online beschikbaar zijn op 26 april op de site van Inglot. Wie niet kan wachten, kan op 17 april al een palet en poeder aankopen in voorverkoop.