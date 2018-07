Ook H&M werkt striemen en cellulitis niet langer weg TVM

26 juli 2018

12u04 0 Style Zowat alle vrouwen ter wereld hebben wel ergens striae of cellulitis, alleen modellen lijken er zelden of nooit mee te kampen. Natuurlijk weet iedereen ook wel dat een fotobewerkingsprogramma genaamd Photoshop daar veel mee te maken heeft, maar alsnog zorgt het ervoor dat veel dames een vertekend beeld krijgen van wat normaal en sexy is en wat niet. Modeketen H&M gaat daar nu tegenin.

De Zweedse winkel is weliswaar niet de eerste die modellen niet langer fotoshopt. Ook webshop Asos, en merken als Monki en Misguided gingen hen al voor. Toch is H&M natuurlijk een grote speler in de sector dus is het een belangrijke stap vooruit dat ook zij niet langer imperfecties wegwerken. Voorlopig kiezen ze ervoor om alleen de bikini- en badpakmodellen naar eigen zeggen niet meer te bewerken. Of ze daadwerkelijk niets meer weghalen, weten we natuurlijk niet zeker. Hopelijk kiezen ze er in de toekomst ook eens voor om wat meer diverse modellen te casten, in plaats van enkel te kiezen voor magere lange meisjes. Want ook dat zorgt er uiteraard voor dat heel wat vrouwen een vertekend beeld krijgen.

Striemen en andere “oneffenheden” tonen op Facebook en Instagram is al een tijdlang een trend onder vrouwen. Er is zelfs een Instagramaccount ‘loveyourlines’ dat enkel en alleen gewijd is aan vrouwen met striae. Ook heel wel bekende vrouwen zoals Chrissy Teigen, Shakira en Lady Gaga schaarden zich hier al achter.