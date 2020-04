Ook Eline De Munck lanceert eigen collectie mondmaskers + shop onze andere favorieten Valérie Wauters

28 april 2020

16u21 4 Style Mondmaskers worden tegen wil en dank het mode-accessoire van 2020. Een gemaskerd gezicht is vanaf komende week het nieuwe normaal, en steeds meer merken brengen hun eigen collectie mondmaskers op de markt. Zo ook ‘Odette Lunettes’, het brillenmerk van Eline De Munck.

Vanaf vandaag kan je op de site van Odette Lunettes mondmaskers bestellen. Eline De Munck brengt maskers op de markt die naar eigen zeggen niet alleen kwalitatief en duurzaam zijn, maar ook handgemaakt in België én ‘sexy as f*ck’.



Naast Eline zijn er ook tal van andere merken die hun eigen mondmaskers lanceren. Al is snel zijn vaak de boodschap, want de dingen vliegen als zoete broodjes over de toonbank.

1. Ook platenlabel Universal brengt een eigen collectie mondmaskers op de markt. Voor 15 dollar (ongeveer 13,8 euro) koop je op de site We’ve Got You Covered een mondmasker met daarop het logo van jouw favoriete artiest. Denk hierbij aan sterren als Billie Eilish, Justin Bieber en Ariana Grande. 100% van de nettowinst gaat naar Musicares, een organisatie die zich inzet voor artiesten.



2. Modemerk ‘La Vie est Belge’ heeft een eigen collectie mondmaskertjes. Naast dit witte exemplaar koop je er bijvoorbeeld ook eentje met de Belgische Vlag. De prijzen liggen tussen 10 en 21 euro.



3. Zoals we eerder al aankondigden brengt Odette Lunettes een eigen collectie mondmaskers op de markt. Voor €19,99 kan je een ‘Odette Masquette’ kopen. Let er wel op dat de mondmaskers in pre-order staan en dat je jouw masker pas binnen 4 à 6 weken mag verwachten.

4. Ook Tutu Chic, het modemerk van Freya Poppe, heeft al een tijdje een eigen lijn ‘fashion masks’. Voor mondmaskers in vrouwelijke kleurtjes en vrolijke designs moet je in haar webshop zijn, waar je er voor 35 euro eentje bestelt. Een deel van de winst gaat naar de United Nations Foundation.

Niet alleen grotere merken zetten zich in om mondmaskers te maken. Ook heel wat kleinere creatievelingen verkopen handgemaakte maskers via Facebook, Instagram en Etsy. Dit zijn enkele van onze favorieten.

1. CosyairBelgique, 18 euro, via Etsy.

2. Stienfabriek, 5 euro, via Facebook.

3. Atelier Nini, prijs op aanvraag, via Instagram.

