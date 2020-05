Ook de modeweek in Milaan zal digitaal doorgaan Stéphanie Verzelen

07 mei 2020

16u07 0 Style Even leek het dat de grote modeweken dit voorjaar door Covid-19 niet zouden kunnen doorgaan. Maar de organisatoren wenden zich een voor een tot digitale oplossingen. Gisteren werd bekend gemaakt dat ook de modeweek in Milaan toch plaats zal vinden, maar dan online en in een iets andere jasje.

Oorspronkelijk had de Camera Nazionale della Moda Italiana, de organisator van de Milanese modeweken, besloten om het event met een maand uit te stellen. Maar nu blijkt dat corona ook tijdens de zomermaanden niet verdwijnt, gaat Milaan voor een andere aanpak. Van 14 tot 17 juli zal de modeweek wereldwijd online te volgen zijn op de website van de Camera della Moda en al hun sociale media: van Instagram, Twitter en Facebook tot LinkedIn, Weibo en Youtube .

Ze volgen daarmee het voorbeeld van de Shanghai Digital Fashion Week en de Helsinki’s Virtual Fashion Week in april en de London’s Digital Fashion Week in juni. Officieel zal het event nu de ‘Milano Fashion Week Digital’ heten.

Creatieve concepten

“Deze digitale Fashion Week zal een beetje afwijken van de normale Fashion Week”, vertelt Carlo Capasa, voorzitter van de Camera della Moda aan Vogue. Zowel mannen- als vrouwenmode zal aan bod komen en de designers mogen zelf een format kiezen. “Iedereen is vrij in de digitale wereld. We geven elke ontwerper vijftien minuten en daarbinnen beslissen ze zelf wat ze tonen. Sommige ontwerpers kiezen voor een traditionelere modeshow, anderen spelen met het idee van een film, een fotoreeks of een interview.”

Carlo Capasa benadrukt wel dat de digitale Fashion Week niet als vervanging dient voor de traditionele Fashion Week in september – die tot nu toe nog altijd doorgaat. Dan staat al zeker een show van Armani voor lente/zomer 2021 op de planning. De collecties die in juli getoond zullen worden, zullen bovendien kleiner zijn, omdat de kledingfabrieken een tijdlang moe(s)ten sluiten. Maar: “vandaag zijn kleinere collecties misschien wel beter”, zegt Capasa. “We hopen zo duurzamer gedrag teweeg te kunnen brengen.”

Volg de Milano Fashion Week Digital tussen 14 en 17 juli op www.cameramoda.it en hun socials.