Ook Alicia Keys doet mee: waarom alle celebs plots een huidverzorgingslijn lanceren Liesbeth De Corte Sophie Vereycken

11 augustus 2020

09u47 0 Style Na Kylie Jenner en Rihanna richt Alicia Keys (39) nu ook haar pijlen op de cosmeticawereld. Daarmee is de zangeres al het zoveelste bekende gezicht dat huidverzorgingsproducten op de markt brengt. Waarom is skincare zo’n big business? Onze beautyjournalist Sophie Vereycken legt uit.

Alicia Keys gebruikt al een paar jaar zo goed als geen make-up meer. Heel af en toe een toefje mascara of concealer, maar that’s it. Dat haar huid zo straalt, heeft de zangeres naar eigen zeggen te danken aan een goede huidverzorging. Nu wil ze zelf een skincarelijn op de markt brengen.

Daarvoor slaat ze de handen in elkaar met het Amerikaanse beautymerk e.l.f.. Alle producten zullen ontwikkeld worden door dermatologen en worden niet getest op dieren. Verder is er nog niet veel geweten, behalve dat de collectie vanaf volgend jaar verkrijgbaar zal zijn.

Lange lijst

Met Alicia Keys erbij wordt het lijstje sterren die een bijbaan zoeken in de skincare-industrie steeds langer. “Actrice Jessica Alba was een van de eersten, toen ze in 2011 Honest Beauty oprichtte”, vertelt onze beautyjournalist Sophie Vereycken. “Daarna volgde model Miranda Kerr met Kora Organics en ook Gwyneth Paltrow verkoopt via haar lifestylesite Goop huidverzorgingsproducten. Meer recent kwam Kylie Jenner op de proppen met Kylie Skin en Rihanna met het gloednieuwe Fenty Skin.”

“Een verklaring moet je niet ver zoeken. Ze hebben simpelweg de financiële basis om een bedrijf te starten en dankzij sociale media kunnen ze hun producten meteen aan de man brengen”, voegt Sophie toe. “Bovendien is de trend van sterren die zich aan een professionele zijcarrière wagen niet nieuw. Tien jaar geleden lanceerden veel celebs parfums, maar die hype is ondertussen wat gaan liggen. Hetzelfde geldt voor make-up. Daarentegen zijn crèmes, cleansers, toners, maskers, serums, boosters,... kortom, alles wat je huid in de watten legt, qua populariteit aan een stevige opmars bezig. Het is dan ook niet zo gek dat veel celebrities mee op de kar springen."

We willen geen volgeplamuurde snoetjes meer, maar naturelle make-up Beautyjournalist Sophie Vereycken

Waarom skincare het zo goed doet? Er zijn, volgens Sophie, verschillende redenen. “Koreaanse invloeden zijn de voorbije jaren onze Westerse cosmeticacultuur binnengesijpeld en een goede huidverzorging staat centraal bij K-beauty. Op sociale media zien we ook steeds meer influencers die hun skincareroutines delen. Maar de allerbelangrijkste verklaring: ons schoonheidsideaal is veranderd. Waar we vroeger make-up gebruikten om bepaalde probleempjes te verdoezelen, is er nu meer focus op authenticiteit. Geen volgeplamuurde snoetjes meer, maar net naturelle make-up. En dan is een goede skincareroutine natuurlijk belangrijk.”