Ook 15-jarige 'Stranger Things'-actrice Millie Bobby Brown start eigen beautymerk

20 augustus 2019

16u29

Bron: WWD 0 Style Millie Bobby Brown (15) lanceert haar eigen beautymerk genaamd ‘Florence by Mills’. Ze wil zich daarmee richten op generatie Z, de opvolgers van de millennials, en de tiener zal ook een deel van de opbrengst schenken aan een goed doel.

De ‘Stranger Things’-actrice verklapt aan website Women’s Wear Daily dat ze door haar werk al in aanraking kwam met make-up toen ze 10 jaar oud was. “Ondertussen heb ik dan ook letterlijk alle mogelijke producten eens uitgetest. Alleen merkte ik dat er een gat in de markt is voor mensen van mijn leeftijd. Niks voelde echt goed voor mijn huid en ze bezorgden me vooral heel vaak puistjes”, aldus Brown.

De naam verwijst naar haar grootmoeder en alle producten zijn veganistisch en niet op dieren getest. Bovendien zal de 15-jarige Amerikaanse een deel van de opbrengst doneren aan het Olivia Hope Foundation, dat kinderen met kanker helpt. De focus ligt voorlopig voornamelijk op skincare met onder meer een gezichtsspray en eyepads. Al zit er ook een getinte dagcrème en enkele lipglosses in het aanbod. Omdat Brown zich op haar eigen generatie richt, zullen de producten allemaal onder de € 35 kosten. Wanneer de lijn net te koop is, is nog onduidelijk. Wel komt er een webshop die internationaal gaat verzenden.

Hoewel het haar eerste eigen merk is, werkte Brown in het verleden wel al samen met merken als Converse. Daarvoor ontwierp ze een reeks veganistische sneakers. Met ‘Florence by Mills’ volgt ze in de voetsporen van een schier oneindige reeks celebs met een eigen beautymerk. Onder andere Kendall en Kylie Jenner, Rihanna, Shay Mitchell, Lady Gaga, Victoria Beckham en Haily Bieber gingen haar al voor.