Onze ultieme feestgids deel 3: interieurontwerpsters Ozanne & Guillemine delen hun beste decoratietips David Devriendt

19 december 2018

10u03

Kerstmis nadert met rasse schreden. Om ervoor te zorgen dat de feestdagen een succes worden, geven wij jullie deze week elke dag dé ultieme tips van onze kerstexperts. Vandaag: interieurontwerpsters Ozanne en Guillemine Mertens met hun beste sfeermakers.

“Een tafelklem maakt je tafel in no time speciaal, zowel binnen als buiten. Je kan er kerstlichtjes in hangen of takjes groen met ijzerdraad. Het zorgt er ook voor dat je allemaal centraal aan één plek zit.”

“Kerstrozen of helleborussen zijn altijd mooi en fleuren elke tafelsetting op. Liever geen groen? Zet dan de tafel vol kaarsen, van allerlei hoogtes en vormen. Koop theelichtjes die minstens acht uur meegaan en van aperitief tot slaapmutsje mooi blijven branden.”

“Ga eens voor aardse kleuren, die zullen overal verschijnen in 2019 en kunnen ook feestelijk zijn. Subtielere groen- en roodtinten doen het ook goed, zeker in combinatie met goud.”

“Mix en match met je serviezen voor een uitnodigende tafel. Geen enkel bord, of glas, moet hetzelfde zijn. Je tafel zal er nog nooit zo trendy uitgezien hebben.”

“Denk out of the box. In je koffiekopjes kan je ook soep presenteren.”

“Maak met vloeiend krijt feeërieke tafereeltjes op je ramen. Of feestslogans in mooi handletterschrift.”

“Je kan je eigen kerstballen maken. Neem een boomstronk, zaag hem in schijfjes en druk er dan met behulp van tattoopapier je foto’s op. Ook top als cadeau!”

“Zet buiten ook een kerstboom met kaarsjes erin, of gemaakt van geschraagde houten planken. Of zet een sneeuwbar op.”

“Op de avond zelf: zorg dat je bij elkaar blijft of rondom iets gaat staan. In de keuken blijven plakken is joviaal, maar allemaal rond de salontafel gaan zitten met hapjes en het aperitief, heeft meer cachet.”