Onze redactrice ging backstage bij een lingerieshow

Paris is always a good idea. Dus een tripje naar Paris Fashion Week zie ik zeker ziten. Na een persvoorstelling en de bijbehorende 'lunch' (enkele amuses gueules) mag ik twee van de beroemde modellen die straks op de catwalk lopen interviewen: Camille Rowe en Constance Jablonski. Het eerste werd meteen afgezegd omdat de schone onverwachts naar een show van Dior moest. Dat kon gered worden met een telefonisch interview. Even later schoven we aan bij Constance (lichtjes onder de indruk van zoveel schoonheid.)

In de coulissen

Enkele uren later was het dan tijd voor le moment suprême: het défilé van Etam. Maar liefst 80 prachtige deernes zullen straks over de catwalk lopen. Backstage heerste er een matige chaos: elk model wordt omringd door minstens een haarstylist en een visagiste. Lokken worden omgetoverd tot krullen, overal liggen make-upkwasten en tubes foundation. En ja, we zagen ook koekjes liggen backstage!



In de zaal verzamelden zo'n 1.000 kijklustigen en door de tropische hitte - ah ja, lingerieshow- deden toeschouwers kledingstukken uit die ze liever aanhielden. Bil aan bil en met de smartphone in de aanslag wachtte iedereen ongeduldig af.



Liberté

Op de tonen van 'Ciao Adios' van Anne-Marie openden Constance en Camille de modeshow. De volgende twintig minuten werden tengere lijven in strakke lingerie gewurmd en werd dat allemaal weggelachen op de runway. Hier en daar waren zelfs wat striemen te zien op de heupen van een model. Is dit dan de langverwachte liberté die het lingeriemerk ons voorspiegelt? Veel tijd om erover na te denken hebben we niet, want voor we het beseffen, staan de modellen ons al uit te zwaaien op het podium. Niet veel later verlaten ze heupwiegend het podium.

Afterparty

De show wordt gevolgd door een afterparty, maar al snel wordt duidelijk dat dat maar een flauw afkooksel wordt van het gebeuren op de catwalk. Een groot deel van de toeschouwers houdt het voor gezien, de cava en hamburgers ten spijt. Ook wij kiezen het hazenpad want de dag erna volgt er nog een bezoek aan de hoofdkantoren van Etam. Net voordat ik in de Parijse hotelkamer in slaap val, herinner ik mezelf er weer aan wat voor een fantastische ervaring dit was, en dat Miranda Priestly vast wel trots op me zou zijn. Een beter gevoel bestaat er niet. That's all.

