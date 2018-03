Onze nieuwe lentecollectie met Bel & Bo ligt nu in de winkel! evd

17 maart 2018

10u02 0 Style Ontdek vanaf vandaag NINA's nieuwe lentecollectie bij Bel 1 Bo. 10 stuks geven jouw garderobe een zonnige update. Of je nu een maatje 34 of 52 hebt, ze passen iedereen.

Dé 10 stuks voor een stijlvolle, stralende lente:

1. Een klassieke top met borduursel, chic of casual te combineren

2. Een ideale blauwe jeans, als basis

3. De offshoulder top voor een subtiel strookje huid

4. Het bomberjasje, nu in denim om echt overal op te dragen

5. Een klassieke cardigan, maar dan in een vrolijk kleurtje

6. De losse broek met bloemenprint, een must-have

7. Een culotte in denim, flatterend dankzij de hoge taille en A-lijn

8. Een bloemenjurk, je hele outfit in één keer klaar

9. Een vrolijk statement T-shirt



Ontdek de hele collectie hieronder!

Surf naar www.bel-bo.be voor een verkooppunt in jouw buurt!