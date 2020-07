Ontwerpster Vivienne Westwood protesteert in gigantische kooi, verkleed als kanarievogel Margo Verhasselt

22 juli 2020

16u03 0 Style Een zin die je waarschijnlijk niet dacht te lezen vandaag: Vivienne Westwood verkleedde zich als een kanarie en sloot zichzelf op in een gigantische vogelkooi voor een gerechtsgebouw in Londen. De reden? Ze vindt dat WikiLeaks-oprichter Julian Assange moet worden vrijgelaten.

“Julian Assange is een kanarie in een kooi, hij werd gevangen in een groot net en in een kooi gestopt”, klonk het bij de 79-jarige modeontwerpster. “Hij zal voor de rest van zijn leven symbool staan voor wat er gebeurt als je de waarheid aan het licht brengt. De waarheid vertellen is geen misdaad.”

Westwood pleitte in het verleden al vaker voor de onmiddellijke vrijlating van de klokkenluider en vertelde nu met een megafoon aan omstanders dat Assange weer op vrije voeten moet komen. Assange zit in Londen een celstraf uit omdat hij eerder de voorwaarden van zijn borgtocht heeft geschonden. Hij probeert uitlevering aan de VS te voorkomen. Die beschuldigen hem ervan geheimen van het Amerikaanse ministerie van Defensie te hebben gestolen en verspreid.

De Britse staat bekend als activiste. Tijdens de London Fashion Week vorig jaar liet ze haar modellen stevig uithalen naar de brexit. Tijdens haar defilé werd de politiek afgebeeld als een smerig kaartspel, beoefend door “criminelen”. Ook voor de banken en pers had ze geen goed woord over. Andere modellen droegen een Pinokkioneus, als symbool voor de leugens die politici verkondigen, en één van hen riep uit dat de brexit een misdaad is. “Werk samen en snij jezelf niet af van de rest van de wereld.”