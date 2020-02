Ontwerpster Phoebe Philo zou aan eigen lijn werken Margo Verhasselt

13 februari 2020

11u04 0 Style Phoebe Philo trok in 2017 de deur achter zich dicht bij Céline (toen nog met accent op de e), en sindsdien wacht de modewereld vol spanning op haar terugkeer.

Philo’s Céline zou een merk geweest zijn dat vrouwen écht begreep. Ze combineerde minimalisme met strakke lijnen en hier en daar een opvallend element. Het ergste aan haar vertrek? Ze maakte geen plannen bekend voor haar toekomst. Maar volgens modewebsite WWD komt daar nu misschien opnieuw verandering in.

WWD sprak met ‘meerdere bronnen aan beide kanten van de Atlantische oceaan’ en die verklapten dat Philo haar tanden heeft gezet in een nieuw project: haar eigen collectie die focust op ecologie en ‘essentials’. Eén bron vertelde dat ze al aan haar eigen lijn begon toen ze nog bij Chloé werkte in 2006, maar omdat het te duur was, schoof ze de plannen opzij.