Ontwerpster gebruikt woord ‘neger’ op uitnodiging en krijgt hele modewereld tegen zich Timon Van Mechelen

24 januari 2018

11u47 2 Style De Russische ontwerpster Ulyana Sergeenko kreeg gisteren een storm van kritiek over zich heen, nadat bekend werd dat ze ‘To my niggas in Paris’ (lees: aan al mijn negers in Parijs) op de uitnodiging voor haar modeshow had geschreven. Een greep uit de reacties: “Je bent walgelijk”, “Hoe kun je niet ingezien hebben dat dit fout is” en “Gewoonweg dom”.

Met de zin op de uitnodiging refereerde Sergeenko naar het gelijknamige nummer van Kanye West en Jay-Z. De immens populaire it-girl Miroslava Duma zag er geen graten in en vond de tekst blijkbaar grappig, want ze postte er gisteren een foto van op haar Instagram Stories met een hartje bij. Had ze beter niet gedaan, want haar fans en andere mensen in de modewereld lieten haar al snel weten dat ze er allesbehalve opgezet mee waren.

Onder andere topmodel Naomi Campbell reageerde op Instagram “dit kan maar beter niet echt zijn”. Iemand anders schrijft op Twitter: “Van alle referenties die je kon maken naar Kanye en Jay-Z, koos jij het woord ‘neger’ uit. Klasse.” Of “Jullie carrière in de modewereld is voorbij nu, bye bitches”.

Sergeenko probeerde zich te verontschuldigen op Instagram. “Het spijt me dat ik mensen heb gekwetst. Ik werd deze ochtend wakker met berichten als ‘ik hoop dat je sterft’ in mijn inbox. Kanye West is één van mijn favoriete artiesten en NP is mijn favoriete nummer. Ja, we noemen elkaar soms ‘neger’, maar dat is alleen omdat we willen geloven dat we net zo cool zijn als de mannen die het zingen. Ik heb mijn les geleerd, maar er is genoeg haat in de wereld. Kan het hier nu stoppen?”, schreef de ontwerpster. Maar haar excuses keerden als een boemerang terug in haar gezicht. “Tactloos”, “compleet ondoordacht” en "ik ben het zo beu dat blanke modemeisjes denken dat ze het recht hebben om het n-woord te gebruiken omdat ze naar rapmuziek luisteren..." schreven mensen eronder. Ze heeft de post ondertussen verwijderd.

Ulyana Sergeenko has issued the first apology, and it was just as thoughtless as I predicted: pic.twitter.com/Qdx5NqXObk TheRedQueen(@ LaReinaLeida) link

Ook Miroslava Duma verontschuldigde zich op Instagram: “Mijn oprechte excuses. Het n-woord is ontzettend kwetsend en het spijt me dat ik het heb gepromoot. “Ik respecteer mensen van alle achtergronden en verafschuw discriminatie van elke soort,” schreef zij. Al waren ook haar excuses tevergeefs, ze heeft zelfs alle duizenden reacties verwijderd onder de post.

♥️🙏🏼 Een foto die is geplaatst door null (@miraduma) op 23 jan 2018 om 18:07 CET

Ondertussen is de it-girl ontslagen uit haar rol als mede-oprichtster van het modelabel voor kinderen Tot.