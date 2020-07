Ontwerpersduo Viktor & Rolf stelt nieuwe collectie met social distance-jurken voor Margo Verhasselt

10 juli 2020

13u11 0 Style Woensdag heeft het Nederlandse ontwerpersduo Viktor & Rolf hun - digitale - couturecollectie voor de herfst voorgesteld. De collectie kreeg de naam ‘Change’ en weerspiegelt de emoties die we de laatste maanden allemaal voelden: angst, verwarring en liefde.

De nieuwe collectie van Viktor & Rolf werd in drie kleine garderobes opgedeeld. Ieder onderdeel bestaat uit drie ontwerpen: een badjas of jurk voor op de rode loper, een jurk bedrukt met emoji’s en een jas die social distancing gemakkelijker maakt.

De garderobes spelen telkens in op een emotie. De eerste collectie is somber, toont wolken en een jas met stekels. De tweede speelt in op verwarring. De emoji’s vertalen hoe de ontwerpers zich voelen: van blij tot verdrietig. De laatste garderobe focust op liefde; de ontwerpen werden dan ook bedrukt met hartjes.

Het duo twijfelde of een collectie maken in coronatijden correct was. “De situatie was zo verschrikkelijk, dat we ons afvroegen of dit wel een goed idee was”, vertelt Rolf Snoeren aan Vogue. Maar na enkele brainstorms met het team wisten ze dat niets doen geen optie was. Dus besloten ze om hun collectie te maken met de gevoelens van de voorbije maanden in het achterhoofd.