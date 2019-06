Ontwerpersduo achter iconische tijgersweaters verlaat modehuis Kenzo Timon Van Mechelen

14 juni 2019

09u38

Bron: WWD 0 Style Sinds Amerikanen Humberto Leon (44) en Carol Lim (44) in 2011 aangesteld werden als de nieuwe creatieve directeurs van Kenzo, kreeg het merk een nieuwe adem, dankzij de opvallende en felbegeerde stukken die ze maakten, vol felle prints, tijgers en grote ogen. Vandaag laten ze aan WWD weten dat ze het modehuis na acht jaar verlaten om zich opnieuw volledig toe te leggen op hun merk en winkel Opening Ceremony.

Dik acht jaar geleden was het Parijse modehuis Kenzo passé. Tot de Amerikaanse Humberto Leon en Carol Lim zich er eens mee moeiden. Met hun tijgersweaters en fors logo, veroorzaakten ze een ware gekte voor het merk. De trui leidde ertoe dat Kenzo sinds lange tijd weer cool was en de tijgersweaters waren seizoenenlang niet aan te slepen.

Hij is de zoon van een Chinese naaister en een Peruviaanse vader. Zij het kind van Koreanen. Hun paden kruisten elkaar in 1993, op de universiteit van Californië, en sindsdien zijn ze beste vrienden. In 2002 richtten ze Opening Ceremony op, een modeboetiek en merk in Manhattan dat is uitgegroeid tot een internationaal imperium met shops in Tokio, Londen en L.A.. Dat succes kon niet onder de radar blijven. Enter Kenzo. Het Franse label, opgericht door Kenzo Takada, was in de jaren 70 en 80 heel populair dankzij zijn etnische prints maar sinds het pensioen van de designer in 1999 was het merk in verval geraakt. Met de komst van Leon en Lim werd het opnieuw relevant voor de jonge generatie. In 2016 kwam er als kers op de taart een samenwerking met de Zweedse modeketen H&M, in de modewereld ondertussen het teken dat je er ook bij het grote publiek toe doet. Ook met bijvoorbeeld Vans en Disney werkte het ontwerpersduo samen.

Vandaag hebben Leon en Lim bekend gemaakt, dat ze op 23 juni de laatste Kenzo-collectie voor mannen en vrouwen voorstellen op de mannenmodeweek in Parijs. Wie het duo opvolgt is nog niet bekend.