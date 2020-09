Ontwerpers maken kledingstof die lucht zuivert: “Hopelijk is dit de oplossing voor de kolossale CO2 afdruk van de mode” Roxanne Wellens

18 september 2020

10u55

Bron: CNN 2 Style De mode-industrie is een van de vervuilendste ter wereld. Steeds meer kledingmerken zijn zich daarvan bewust en proberen het duurzamer aan te pakken. Tot nu toe bleven de initiatieven vooral beperkt tot organisch katoen of gerecycleerd plastic, maar nu komen twee designers met een radicaal nieuw idee: kleding gemaakt van levende wezens, die koolstof opneemt in plaats van uitstoot. Adembenemend, niet?

De Canadees-Iraanse ontwerper Roya Aghighi maakte in samenwerking met de Universiteit van Brits Colombia een levende, bio-afbreekbare stof genaamd ‘Biogarmentry’. De stof bestaat uit algen en doet daardoor aan fotosynthese, een proces waarbij planten koolstof omzetten in voedingsstoffen. Je leest het goed, de lucht rondom het kledingstuk wordt letterlijk gezuiverd van koolstofdioxide. En dat is heel welkom. De mode-industrie stoot maar liefst 10% van het wereldwijde totaal aan broeikasgassen uit, dat is meer dan de lucht- en scheepvaart samen. Aghighi ging zelfs nog een stapje verder, en ontwierp met de stof een hippe blouse. Mode die het milieu helpt én er stijlvol uitziet? Kom maar op.

(Lees verder onder de foto).

Het ‘ademend’ materiaal is uniek in zijn soort. Hoewel de technologie nog in zijn kinderschoenen staat, zijn de opties veelbelovend. De modewereld is koortsachtig op zoek naar manieren om haar kolossale CO2-voetafdruk te verkleinen en dit zou weleens de oplossing kunnen zijn. Dat gelooft Aghighi. Sterker nog, het is haar voornaamste drijfveer. “Het zal een proces worden van lange adem”, zegt ze. “Maar ik hoop wel op een blijvende verandering.”

Roya Aghighi is niet de enige die op het idee is gekomen om algen om te zetten in kleding. Charlotte McCurdy, een ontwerper uit New York, ontwierp een regenjas gemaakt van alg. “Algen moeten het nieuwe plastic worden”, vindt ze.

(Lees verder onder de foto).

Op een dag zal jij misschien ook een shirt van algen dragen. En dat zou heel anders in zijn werk gaan dan bij een T-shit van katoen. Eerst moet je de stof laten ‘opladen’ in het zonlicht. Schoonmaken doe je met een waterspray. De levensduur van het materiaal hangt helemaal af van hoe goed je het verzorgt. Charlotte McCurdy: “Maar ik zeg niet dat je kleren je nieuwe huisdieren moeten worden. Of wacht, als ik heel eerlijk bent, zeg ik dat misschien wel.”