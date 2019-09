Ontwerper Prabal Gurung maakt politiek statement op de catwalk Timon Van Mechelen

09 september 2019

17u46 0 Style De boodschap van de modeshow van ontwerper Prabal Gurung (41) was duidelijk: je hoeft echt niet in Amerika geboren te zijn om een goede Amerikaan te zijn. Hij stuurde namelijk modellen de catwalk op met een lintje over hun schouder met daarop de tekst “Wie mag er Amerikaans zijn?”

De Nepalees-Amerikaanse ontwerper, die op 20-jarige leeftijd naar New York verhuisde, legde de inspiratie achter zijn modeshow voor de lente/zomer van 2020 uit in een persbericht. Gurung schreef dat de discussie over wie een goede Amerikaan is en wie niet maar blijft aanhouden en hem persoonlijk raakt.

“Voor mij is dit land altijd een baken van hoop geweest waar je wildste ambities waar kunnen worden. Een heerlijke smeltkroes die kleurrijk, multicultureel en prachtig is”, aldus de designer. “In de afgelopen jaren heb ik, aangezet door de huidige regering die verdeeldheid wil zaaien, echter ook een andere kant van dit land gezien.” Waarop hij verder gaat met uitleggen dat zijn roots dan wel bij zijn familie in Nepal mogen liggen, hij Amerika wel degelijk als zijn echte thuis beschouwt. “Ik mag dan een immigrant zijn, ik ben ook een echte Amerikaan. Mijn hart ligt hier en nergens anders.”

Daar voegde hij nog aan toe dat het doel van deze collectie, die overigens voor 90% in New York City werd gemaakt, het “vieren van hoop, moed en het eren van de échte Amerikaanse droom” is.