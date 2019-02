Ontwerper Philipp Plein onder vuur wegens fatshaming modejournaliste TVM

14 februari 2019

16u38 0 Style Afgelopen week presenteerde de Duitse ontwerper Philipp Plein zijn nieuwste herfst en wintercollectie voor 2019 en 2020 in New York met naar goede gewoonte heel wat spektakel. Journaliste Alexandra Mondalek was niet bepaald onder de indruk en dat liet ze ook merken in haar recensie op de website Fashionista. Een geldig excuus, volgens Plein zelf, om eens goed te lachen met haar uiterlijk.

‘De show van Philipp Plein was even tragisch als het hele incident rond Kanye West dat het spektakel overschaduwde’ leest de titel van de vernietigende recensie van modejournaliste Alexandra Mondalek over de modeshow van Philipp Plein. Daarmee verwees ze naar het geplande optreden van Kanye West tijdens de show, dat later om een ‘scam’ bleek te gaan. Een nog onbekende groep zou zich voorgedaan hebben als vertegenwoordigers van de rapper, om zo een klein miljoen dollar van de ontwerper los te kunnen troggelen zonder dat Kanye zelf op de hoogte was van het optreden.

Behoorlijk teleurstellend voor de aanwezigen schreef Mondalek, want Kanye bleef aangekondigd staan als hoofdact tijdens de modeshow terwijl hij uiteraard niet kwam opdagen. Daar voegde ze nog aan toe dat er amper plaats was voor één derde van de gasten en ook over de collectie zelf had ze geen goed woord over. Volgens haar was die samengesteld uit hits van andere ontwerpers uit eerdere seizoenen. Ze beschrijft verschillende looks ook als “afschuwelijk lelijk”, zoals het model dat in een zwart lederen korset, een minirok met ruches en sneeuwlaarzen over de catwalk paradeerde.

Nu hoort het er als modeontwerper eenmaal bij dat je af en toe een slechte recensie krijgt, maar Plein zelf bleek daar moeilijk mee om te kunnen. Zo schreef hij op Instagram sarcastisch dat hij “ervan houdt als journalisten een slechte review schrijven omdat ze geen eten hebben gekregen. Die comment vergezelde hij met een foto van Mondalek van enkele jaren geleden waarop ze wat zwaarder was. “Ik beloof plechtig dat ik volgende keer echt genoeg eten voorzie,” liet hij nog weten.

These are the IG stories posted. I hope you’re proud of yourself for fat-shaming someone who struggles with body image anyway 🙂🙂 and for what it’s worth, I was on time. pic.twitter.com/HUYDW1ZzbX Alexandra Mondalek(@ amondalek) link

De journaliste kon nog net op een tijd een screenshot maken van zijn Instagram Stories – voor hij het offline haalde – en reageerde zelf ook via het sociale mediakanaal. “Hij viel me op zo’n afschuwelijk persoonlijke manier aan omdat ik zijn event en kleren maar niets vond. Bodyshaming is nooit oké, al zeker niet als je zo’n groot bereik hebt. Ik hoop dat je trots bent omdat je iemand pijn doet die met haar zelfbeeld sukkelt. Hij is overduidelijk een vrouwenhater met een fragiel ego,” sluit ze haar betoog af.

Op sociale media krijgt ze alvast steun van over heel de wereld:

Holy FUCK #PhilippPlein's non-apology shows what a tacky, insecure man he really is Mr. Vain(@ dietprozac) link

When someone is so butt hurt that their designs suck they have to fat shame @philipp_plein #philippplein sucks! Do better next year a #NYFW PettyAndJelly(@ JellyPetty) link

Apparently #PhilippPlein is just as tacky and tasteless as his clothing. Body-shaming is never in fashion, you ass. https://t.co/hKHQ2rRKTQ Sydney Hurst(@ SydneyLHurst) link