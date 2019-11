Ontwerper Marc Jacobs veilt eigen kunstcollectie TVM

05 november 2019

10u51 0 Style De Amerikaanse mode-ontwerper Marc Jacobs (56) gaat meer dan 150 kunst- en designstukken die hij zelf verzameld heeft doorheen zijn leven verkopen. De eerste veiling vindt volgende week plaats in het bekende veilinghuis Sotheby’s in New York.

Het was Sotheby’s zelf dat bekendmaakte een groot deel van de kunstcollectie van Marc Jacobs te gaan verkopen. Het gaat om 150 stuks die zijn ondergebracht in het huis van Jacobs en zijn man Char Defrancesco in Manhatten, New York. Omdat het koppel een nieuw huis kocht eerder dit jaar, doen ze nu een groot deel van hun kunst- en designvondsten van de hand.

“Het is niet dat ik plots heb besloten dat alles weg moest, maar in ons nieuwe huis hebben we helaas niet de mogelijkheid om veel aan de muur te hangen”, aldus de ontwerper in een reactie. “Ik vind het moeilijk om afscheid te nemen van de werken, maar het is tijd om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.”

In de collectie die onder de hamer gaat, zitten onder meer werken van grote namen als Andy Warhol, Richard Prince, Urs Fischer en Ed Ruscha. Ook zijn er heel wat opvallende designmeubelen van ontwerpers als Jean Dunand, Jean-Michel Frank, Diego Giacometti, Alberto Giacometti en François-Xavier Lalanne. Jacobs verkoopt verder ook keramiek van Picasso en enkele antieke juwelen.

De eerste veiling vindt plaats op 13 november en loopt nog door tot in maart 2020. Meer info: sothebys.com.