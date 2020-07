Ontwerper Dries Van Noten genomineerd voor twee awards bij ‘Oscars van de modewereld’ Margo Verhasselt

22 juli 2020

11u02 0 Style Onze eigenste Dries Van Noten (62) werd twee keer genomineerd voor een prijs op de CFDA-awards, ook wel ‘de Oscars van de mode’ genoemd.

Op de site van de Council of Fashion Designers of America werden de namen bekendgemaakt. Van Noten kan een prijs winnen in twee categorieën: ‘Global Men’s Designer of the Year’ en ‘Global Women’s Designer of the Year’.

We weten op 14 november, bij het begin van de New Yorkse modeweek, of Van Noten ook effectief in de prijzen valt. De aankondiging wordt voor het eerst online gedaan. De officiële awardshow werd afgelast door het coronavirus.