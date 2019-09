Ontwerper Demna Gvasalia verlaat eigen modemerk Vetements Timon Van Mechelen

12u54 0 Style De Georgische Demna Gvasalia (38), die afstudeerde aan de Antwerpse Modeacademie, verlaat zijn eigen modemerk Vetements. Dat schrijft de website Women’s Wear Daily en heeft het label ondertussen ook zelf bevestigd. Gvasalia blijft wel nog creatief directeur van het Spaanse modehuis Balenciaga.

Na zijn studies internationale economie in Tbilisi trok Gvasalia naar Antwerpen, waar hij in 2006 afstudeerde aan de modeacademie en later dat jaar meewerkte aan Walter Van Beirendoncks mannencollecties. In 2009 werd hij hoofdontwerper van de vrouwenlijn van Maison Margiela en daarna werd hij hoofdontwerper van de prêt-à-porter bij Louis Vuitton. Toch was het pas met de lancering van het anonieme Vetements-collectief in 2014 dat hij zichzelf op de modekaart zetten.

Vetements is een vriendengezelschap van zeven waarbij Gvasalia als enige woordvoerder van het collectief optreedt. Zoals de naam aangeeft - Frans voor kleding -, ligt de focus op de kledingstukken en niet op de ontwerpers. Gvasalia zag het naar eigen zeggen als een uitlaatklep omdat hij het had gehad met het “losgeslagen” modesysteem. Het merk presenteert bewust ‘maar’ 2 modeshows per jaar, zonder ingewikkeld concept of grootse inspiratiebronnen. Hij wilde simpelweg kleren maken die hij en zijn vrienden zelf graag dragen.

Op korte tijd groeide het uit tot één van de populairste merken in de business, en liep zowat elke fashionista rond in zijn oversized hoodies, bloemenjurken met kap en uiteraard het bekende gele T-shirt met DHL logo op. Ook verschillende sterren zoals Rihanna en Kanye West werden regelmatig gespot in kleren van het label. Het leverde Gvasalia uiteindelijk in 2015 ook de positie van nieuwe creatief directeur van modehuis Balenciaga op.

Missie volbracht

Vijf jaar later vertrekt hij nu bij het merk dat hem grootbracht. “Ik heb het gevoel dat mijn missie bij dit fantastische merk volbracht is. Het bedrijf is volwassen geworden en het creatieve erfgoed kan gebruikt worden om een nieuw hoofdstuk te schrijven.” Zijn broer Guram blijf wel voor het merk werken. “Vetements is altijd een collectief geweest van verschillende creatieve geesten. We zullen grenzen blijven verleggen en nu ook nieuw talent een kans geven. Wat Demna de voorbije jaren bereikt heeft, speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van het merk en daar zullen we hem altijd dankbaar voor zijn.”