Ontmaskerd: de beste gezichtsmaskers uitgetest Sophie Vereycken

11 oktober 2018

16u06 0 Style De dagen worden korter, de Netflixmarathons langer. En omdat zelfs alle seizoenen van ‘Friends’ na een tijdje gaan vervelen, is er niets dat ons tegenhoudt om meer tijd in de badkamer te spenderen. Bij voorkeur in het gezelschap van deze maskers. Beautyredactrice Sophie probeerde ze allemaal voor je uit. Geen dank.

Absolutely fabulous

Wat is het? Een verstevigende treatment, mét glitter

Onze mening: Een verjongend masker? Check. Met peel-offeffect? Check. Glitter, glitter en nog eens glitter? Dubbelcheck. De doordringende zoete geur is even wennen, maar de glitter maakt veel goed. Zelden voelde ik me zo fabulous met mijn versleten T-shirt en nonchalante knot. En dat je na afloop even hard schittert, is ook lang niet slecht.

Glamglow, #Glittermask Gravitymud Firming Treatment, € 49,90 bij ICI PARIS XL

Groene hydratatie

Wat is het? Een zuivere huid in drie minuten.

Onze mening: Dit masker ruikt fris, groen en alsof het écht werkt. Gelukkig doet het dat ook, want mijn gehydrateerde en schone huid spreekt boekdelen. Bovendien is het goedje al in drie minuten klaar om afgewassen te worden. Gedaan met in spanning afwachten of de postbode al dan niet aanbelt, net wanneer jij met een knalgroene snoet door het huis dartelt.

Biotherm, Skin Oxygen Wonder Mud, € 56 bij Planet Parfum

Plastic pret

Wat is het? DIY-masker voor je innerlijke speelvogel.

Onze mening: In de categorie ‘leuk om mee te kliederen en relatief weinig rommel achteraf’. Gelukkig voor deze kluns beperkt het ‘do it yourself’-gedeelte zich tot het mengen van een pasta en een poedertje, iets wat me nog net lukt. Eenmaal op je gezicht hardt het mengsel uit tot een rubberen textuur, die je er achteraf in één keer kan aftrekken. Pret gegarandeerd, een zacht velletje eveneens.

Rituals, Plastic Fantastic, € 8,50 bij Rituals

Topper à la minute

Wat is het? Partner in crime voor de snelle ochtendspits.

Onze mening: Geen tijd is geen excuus, want met deze topper ben je al in een minuutje klaar. Ideaal voor de koude dagen, want de zelfverwarmende formule voelt behaaglijk aan op mijn verkleumde winterhuid.

Nivea, 1 minute Urban Detox Mask, € 7,49 bij Kruidvat

Koffie in een masker

Wat is het? Een fikse oppepper voor vroege vogels.

Onze mening: Dit masker is een favoriet als het koffie-apparaat weer iets te lang staat te pruttelen. Heb ik veel tijd? Dan laat ik het een kwartiertje intrekken voor een diepe reiniging. Moet het vlug gaan? Dan wordt het een snelle scrub onder de douche. En op extreem zware ochtenden doet gewoon even snuffelen aan het levensechte koffiearoma ook al wonderen.

Lush, Cup O’Coffee, € 9,95 bij Lush

Op maat gemaakt

Wat is het? Een behandeling op maat.

Onze mening: Misschien heb je droge wangen en een vette T-zone. Of mee-eters op je neus, en voor de rest een grauwe teint. Zonde om dan over je hele gelaat hetzelfde masker te gebruiken. Net zoals in het schoonheidsinstituut kan je met de Multimasking-maskers van Yves Rocher in het comfort van je eigen badkamer toch een behandeling op maat uitstippelen.

Yver Rocher, Multimasking, € 3,99 per stuk bij Yves Rocher

Tweevoudige werking

Wat is het? Een zuivere huid in een tube.

Onze mening: Dit gelmasker verandert na twee minuten in een reinigend schuimlaagje dat overtollige talg, vuil en afvalstoffen verwijdert en de huid zachtjes exfolieert. De borrelende en bruisende belletjes kriebelen op een aangename manier, en maken dat het net lijkt alsof ik op de behandeltafel bij de schoonheidsspecialiste lig. Maar dan zonder de ongemakkelijke smalltalk.

Clinique, Pep-Start Double Bubble Purifying Mask, € 33,50 bij Galeria Inno

Rust, rust, rust

Wat is het? Superfood voor de gevoelige huid.

Onze mening: Een rustgevend masker in alle betekenissen van het woord: de mix van probiotica, haver en amandelmelk voelt verkoelend en kalmerend aan, terwijl de dikke, smeuïge textuur van het masker ervoor zorgt dat ik niet anders kan dan in de zetel te liggen en me op mijn wenken te laten bedienen. Kortom: een van mijn favorieten, al denkt manlief daar wellicht anders over.

The Body Shop, Instant Smoothing Mask, € 20 bij The Body Shop

Fruitige scrub

Wat is het? Een boost voor huid en geest.

Onze mening: Tien minuten, meer heb je niet nodig voor een stralende huid. En dit masker natuurlijk. De crèmetextuur voedt mijn huid, de kleine scrubdeeltjes zorgen voor een zachte scrubbeurt. Maar het meest fan ben ik van de geur. Fris, fruitig en de ideale mentale opkikker. Allemaal samen goed voor een zalig ontspannend badkamerritueel, en dat babyzachte velletje achteraf is ook mooi meegenomen.

Origins, Brightening SuperFruit Mask, € 24,90 bij Origins-verkooppunten