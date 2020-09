Ontdek de beautygeheimen van Marilyn Monroe en andere iconen in ’s werelds allereerste make-upmuseum Stéphanie Verzelen

17 september 2020

11u06 0 Style Er zijn musea voor lego, seksspeeltjes en mode. Maar voor beauty? Nog helemaal niks. Tot nu, want in de ‘Big Apple’ opende zopas ’s werelds allereerste make-upmuseum. Van producten die ooit in de kaptafel van Marilyn Monroe lagen tot make-up uit het oude Rome: je duikt er de rijke én millennia-oude geschiedenis van de maquillage in.

Sinds 1 september staat New York nog hoger op ons ‘to-visit’-lijstje, als dat zelfs mogelijk was. Sinds die dag vind je in Manhattan het verrassende ‘Makeup Museum’ en dat spitst zich toe op alles wat met beauty te maken heeft. Niet alleen make-up dus, maar ook huidverzorging, haarstyling, het schoonheidsideaal in de media en noem maar op.

‘Oudste menselijke ritueel’

De oprichtsters van het museum kennen de beautywereld als geen ander. Rachel Goodwin is een make-upartieste die al meer dan twintig jaar menig Hollywoodster onder handen neemt, Caitlin Collins was jaren editor bij de online beautybijbel Makeup.com en Doreen Bloch is oprichtster van Poshly.com, een databedrijf voor beautymerken. “Make-up is doorheen de geschiedenis altijd een belangrijk onderdeel geweest van hoe mensen met elkaar interageren. Het is een van de oudste menselijke rituelen”, zegt Bloch aan Yahoo.

Van farao’s tot dragqueens

De opening van het Makeup Museum stond oorspronkelijk gepland voor 1 mei, maar door de pandemie kreeg dat natuurlijk een staartje. Gelukkig konden ze deze maand eindelijk uit de startblokken schieten met hun eerste expo: ‘Pink Jungle: 1950s Makeup in America’. De tijdelijke tentoonstelling toont je iconen, ondernemers en oude artefacten uit dat belangrijke tijdperk in de beautygeschiedenis. Ook de marketing rond het ultravrouwelijke beautyideaal toen, grootgemaakt door sterren als Marilyn Monroe en Greta Garbo, wordt belicht. Plus, je krijgt te zien hoe de verpakking voor bepaalde make-up – van eyeliners tot lipsticks – sindsdien geëvolueerd is.

(Lees verder onder de foto.)

De vaste collectie neemt je dan weer mee naar heel wat andere tijdperken: van de farao’s in Egypte tot de dragqueens van tegenwoordig. En dat gaat dieper dan: ‘kijk naar deze oude producten die we vonden!’ Een bepaalde installatie toont bijvoorbeeld vintage magazines voor zwarte vrouwen met problematische advertenties die producten voor een wittere huid aanprijzen.

Oneindige mogelijkheden

Het team achter het museum barst naar eigen zeggen van de ideeën voor toekomstige expo’s. “Misschien wordt het een ander decennium, of misschien verdiepen we ons wel in een bepaalde categorie, kleur of textuur. De mogelijkheden zijn oneindig”, zeggen de dames aan Vogue. Momenteel moet dat zonder interactieve onderdelen en met mondmaskers, maar binnenkort – hopelijk – niet meer.

Lees meer op makeupmuseum.com.