Ontdek 1.500 creatieve Belgen op ‘Ik Koop Belgisch’ (en help hen virtueel een handje) Margo Verhasselt

10 juni 2020

12u54 1 Style Vandaag lanceert ‘Ik Koop Belgisch’ een gloednieuw platform waarop je het werk van 1.500 Belgische creatievelingen kan ontdekken. Van mode over design tot kunst en film. En jij kan virtueel een handje helpen om al dat lokaal talent te steunen.

‘Ik Koop Belgisch’ is een initiatief van Flanders DC, de Vlaamse organisatie voor ondernemen in de creatieve industrie, die in 2015 opgestart werd om Belgische mode in de kijker te zetten. Winkelruiten werden beplakt met de hashtag #ikkoopbelgisch en daardoor kreeg niet alleen lokale mode, maar ook designtalent de verdiende aandacht.

Nu lanceert Flanders DC een nieuwe website waarop het werk van meer dan 1.500 Belgische artiesten, designers, merken en bedrijven uit verschillende creatieve sectoren (mode, design, maar ook kunst, media, illustraties, boeken, film, muziek en videogames) verzameld wordt. Daarnaast worden twee nieuwe functies gelanceerd: de locatiezoeker, die het gemakkelijker maakt om per stad Belgisch talent op te zoeken, en de Spot-technologie, die je producten via de website eenvoudig laat kopen door middel van interactieve foto’s, volgens het ‘shop the look’-principe.

Help Belgisch creatief talent

Om het initiatief kracht bij te zetten, roept de ‘Ik Koop Belgisch’-campagne via haar ambassadeur Elodie Ouédraogo op om lokaal talent een hart onder de riem te steken. “Het is nu belangrijker dan ooit. Belgisch kopen is voor mij meer dan een hashtag. Het is een vorm van respect voor de kennis en het savoir-faire die België rijk is”, benadrukt Elodie Ouédraogo.

Zelf een (virtueel) handje helpen kan zo:

- Was je handen en neem je smartphone erbij.

- Neem een foto van je hand. Ben je in een creatieve mood? Versier dan gerust je hand(en) met verf, stift of make-up.

- Deel jouw foto met de ‘Ik Koop Belgisch’-giphy stickers via je Instagram stories en sociale media met de hashtag #ikkoopbelgisch.