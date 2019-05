Onmisbaar in je beautyritueel: de jaderoller Valérie Wauters

28 mei 2019

13u08

Bron: Science Daily, GQ, Vogue, Elle 0 Style De roots van de jaderoller mogen dan wel in het oude China liggen, vandaag de dag zijn ze niet meer weg te denken uit ons westerse beautyritueel. Niet zeker wat een jaderoller juist is, en waarvoor hij dient? Wij vertellen je graag waarvoor je deze beautytool kan gebruiken.

Een jaderoller wordt gebruikt om de gezichtsspieren zachtjes te masseren en zo wallen en fijne lijntjes te verminderen. Daarnaast verhoogt een jaderoller de lymfedrainage, waardoor je gelaat er na een sessie jaderollen minder opgezet en gezwollen uitziet. Er wordt gezegd dat een dagelijkse portie jaderollen zal leiden tot minder fijne lijntjes en rimpels en een heldere, gezonde teint. In principe hoeft een jaderoller trouwens helemaal niet uit jadesteen gemaakt te zijn. Het is echter de oude Chinese traditie die gelooft dat jade de huid zuivert met zijn genezende en holistische krachten. Daarnaast bestaan er rollers in andere varianten, zoals een exemplaar in rozenkwarts. Deze steen staat bekend als ‘de liefdessteen’ en zou helend werken en zelfliefde stimuleren.

Dit zegt de wetenschap

Onderzoekers Naoyuki Hayashi van het Tokyo Institute of Technology en collega’s van de Tokyo Healthcare University voerden experimenten uit naar het effect van de jaderoller.

Uit het onderzoek bleek dat zelfs een massage van 5 minuten per dag al een voordelig effect kan hebben op de bloeddoorstroming in de gelaatshuid. Hierbij zou de bloeddoorstroming tot 25% kunnen verbeteren. Om dit te meten maakten de researchers gebruik van een niet-invasieve techniek genaamd laser speckle flowgraphy. Bovendien duurde de betere bloeddoorstroming van de gezichtshuid veel langer dan de wetenschappers oorspronkelijk dachten. “Mechanische stimulatie op korte termijn door een gezichtsmassageroller verhoogde de doorbloeding van de huid gedurende meer dan 10 minuten in het gemasseerde gebied”, aldus de onderzoekers.

Aan de slag

De effecten van het jaderollen zouden dus onmiddellijk zichtbaar zijn op je huid, maar wie resultaten op lange termijn wil zien moet het natuurlijk blijven volhouden. Al is enkele minuutjes per dag spenderen aan een minimassage geen zware opdracht natuurlijk. Hoe je dat juist doet lees je hieronder.

- Bewaar je jaderoller in de koelkast. Een koude jaderoller is extra efficiënt. De koelte voelt verfrissend aan op je gezicht en zorgt voor betere resultaten.

- Maak de roller schoon na elk gebruik. Het laatste wat je wil doen is talg en andere vuiligheid die van je gezicht op de jaderoller terechtkomt elke dag opnieuw over je gezicht verspreiden.

- Rol van de binnen- naar de buitenkant van je gezicht. Start in het midden van je voorhoofd of naast je neus en rol naar buiten toe. Op die manier zorg je ervoor dat eventuele zwellingen van de huid naar de buitenkant toe gerold worden. Rol naar boven op je voorhoofd en naar beneden op je kin.

- Rol niet heen en weer, maar rol steeds van het midden van je gezicht naar de buitenkant toe, en hef eens je daar bent aangekomen de jaderoller op om daarna terug in het midden te beginnen.

- Een jaderoller gebruik je op een gereinigd gezicht. Je kan de effecten van het rollen wel versterken door eerst een serum op je gelaat aan te brengen, en dat in je poriën te duwen met behulp van de roller.

- Gebruik de kleine kant voor de gevoelige gebieden rondom je ogen en mond. Het heeft geen enkel nut om je ogen te bewerken met de grote kant van je roller.

Shoppen

Jade Roller, Rosental Organics, € 29,95 bij Zalando.

Rose Quartz Roller, The Coucou Club, € 45 bij de Bijenkorf.