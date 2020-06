Online kopen, pas 21 dagen later betalen: zegen of vergiftigd geschenk? David Devriendt

20 juni 2020

08u04 0 Style Als je online bestelt bij H&M of A.S.Adventure, krijg je sinds gisteren bij het afrekenen de keuze om pas binnen 21 dagen te betalen. Dat geeft je de kans om thuis eerst de stukken te zien en aan te raken. Met dank aan het Zweedse betaalsysteem Klarna dat nu ook de Belgische markt verovert. Het klinkt goed, maar waar zitten die addertjes onder het gras?

Het is een maar al te vertrouwde situatie. Op je favoriete webshop stoot je op een mooie broek of rok. Met één klik verzamel je het in het shoppingmandje en je rekent af met je kredietkaart. Luttele tijd later levert een pakjesbezorger je bestelling aan huis. Spannend! Maar valt dat even tegen. Het kledingstuk van je dromen ziet er in het echt maar zozo uit. De kleur is vaal, de afwerking laat te wensen over en eigenlijk sta je er ook niet zo fantastisch mee. Vervelend, want intussen heb je voor die miskoop wel al betaald.

Met het revolutionaire betaalsysteem van het Zweedse Klarna moet je pas 21 dagen na je bestelling met geld over de brug komen. Zo krijg je ruim de kans om het product thuis op je gemak uit te proberen. De paskamer in je living als het ware. Wat je niet wil, stuur je terug. Wat je houdt, betaal je. “Zo nemen wij een van de grootste struikelblokken voor online aankopen weg: moeten betalen voor iets wat je nog niet met eigen ogen gezien hebt of in het slechtste geval zelfs nooit toegestuurd krijgt”, aldus Wilko Klaassen, Klarnadirecteur voor België en Nederland.

Gratis, maar enkel als je op tijd betaalt

Voor de online shopper is het gebruik van de ‘buy now, pay later’-optie gratis. Er zijn geen registratiekosten en interest rekent Klarna ook niet aan. Tenminste, als je op tijd betaalt. Stel: je koopt een kledingstuk van 10 à 20 euro. Betaal je binnen de afgesproken periode van 21 dagen? Geen probleem. Overschrijd je die termijn? Dan krijg je een eerste reminder. Ook die is kosteloos. Na zestien dagen volgt een tweede herinnering en een toeslag van 4 euro. Na 33 dagen wordt die fee 6 euro. Berekend op het oorspronkelijke bedrag is dat een interestvoet van 35 tot 60 procent. Dat tikt stevig aan.

Een veelgehoorde kritiek aan het adres van Klarna is dan ook dat het niet meer is dan een woekeraar en consumenten (dieper) in de schulden jaagt. Bij Klarna ontkennen ze in alle toonaarden. Wilko Klaassen: “Onder geen beding keuren we overbesteding goed. Naast een betaalsysteem zijn we ook een bank en het is niet in ons zakelijk belang dat mensen hun rekeningen niet betalen. Bovendien hanteren we strikte limieten en doen we bij elke transactie een kredietcheck of de consument nog niet te veel heeft uitgegeven en in staat is om zich aan de afspraken te houden. Wie de test niet doorstaat, kan bij een bestelling geen gebruik maken van de uitgestelde betalingsmodaliteit tijdens de check-out. Er is ook een app waarmee je je uitgaven kan tracken.”

85 miljoen gebruikers

Als wij niet moeten betalen voor hun dienst, hoe haalt Klarna dan geld binnen? En veel geld, want het bedrijf heeft een beurswaarde van maar liefst bijna 5 miljard euro. Hun businessmodel drijft op de webshops en merken die het betaalsysteem hanteren. Voorlopig is dat in België H&M, A.S.Adventure, de Nederlandse schoenenketen Omoda en de Antwerpse multimerkenboetiek Monar, maar wereldwijd zijn meer dan 200.000 webshops aangesloten. Van Zara en Nike tot Ray-Ban en Michael Kors, maar ook heel wat kleine lokale spelers doen er een beroep op.

Allemaal vertrouwen ze op Klarna voor een gestroomlijnde afhandeling van hun betalingsvoorwaarden en staan daarvoor in ruil een vergoeding af. Het levert de webshops geen windeieren op. Volgens vrijgegeven cijfers van H&M USA kiest de helft van alle mobiele H&M-shoppers om te betalen met Klarna en werd er ook 11% meer aangekocht. Net dat is ook een doorn in het oog van sommige critici; Klarna zou aanzetten tot overconsumptie en het aanmoedigen van fast fashion. Zelf wuiven ze dat weg. Voor veel van hun klanten is duurzaamheid en ethisch consumeren een prioriteit. En benadrukken ze met klem: hun dienst is ontworpen om de online shopper een vlotte shoppingervaring en financiële flexibiliteit aan te bieden. Niet meer, niet minder.

Een nobele missie, die trouwens in de smaak valt bij intussen 85 miljoen gebruikers wereldwijd in 17 landen. Elke dag registreert Klarna meer dan een miljoen transacties. Het lost zeker een diepe frustratie van de groeiende groep online consumenten op, maar die zijn maar beter niet blind voor de valkuilen. Uitgesteld betalen is een beetje zoals beleggen op de beurs: geef vooral niet uit wat je niet kan missen.

