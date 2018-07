Online én offline: Zalando opent eerste echte cosmeticawinkel Liesbeth De Corte

22 juli 2018

11u23

Bron: FashionUnited, Emerce 0 Style Sinds dit jaar verkoopt Zalando naast kledij, schoenen en accessoires ook beautyspullen, in eerste instantie enkel en alleen voor de Duitse klanten welteverstaan. Volgende week zwaait de bekende webshop ook de deuren open van een heuse, fysieke beautyshop. Plaats van afspraak: Berlijn.

Kans is groot dat beautylovers 28 juli al met een rood kruis in hun agenda hebben aangeduid, want dan opent de cosmeticawinkel van Zalando in hartje Berlijn, in de hippe wijk Mitte. Het gaat om een shop met een oppervlakte van maar liefst 170 vierkante meter waar er 53 merken in de rekken zullen liggen. Denk aan grote namen als L'Oréal en Maybelline, maar ook minder bekende merken of Koreaanse nichelabels als Missha en It’s Skin.

Met de winkel richt Zalando zich vooral op millennials, de meest veeleisende en hippe vogels van alle generaties. "We willen hen op een emotionele manier inspireren. Dat doen we met samples, het juiste advies en tutorials door influencers", vertelde Claudia Reth, verantwoordelijke bij Zalando Beauty, eerder al aan Emerce. Daarom kunnen klanten er ook terecht voor limited edition-spullen en ‘mini-behandelingen omtrent make-up en nagels’.

Reth benadrukt ook nog eens dat het geen pop-upstore is. "De huur is voor langere duur afgesloten."