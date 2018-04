Omstreden oprichter American Apparel maakt comeback met ‘nieuw’ merk Timon Van Mechelen

14 april 2018

15u43 0 Style Dov Charney maakt zijn comeback met een nieuw merk, Los Angeles Apparel, dat niet alleen qua naam maar ook qua concept sprekend lijkt op zijn eerste geesteskind American Apparel. Charney werd in 2014 geschorst en vervolgens ontslagen bij zijn eigen modemerk wegens vermeend wangedrag, waaronder seksuele intimidatie en het misbruiken van collectieve fondsen.

Helemaal nieuw is Los Angeles Apparel niet, Dov Charney lanceerde het merk eind vorig jaar al in alle stilte. Net als American Apparel, worden alle kleren op een eerlijk manier en dus tegen redelijke lonen in goede omstandigheden in Amerika geproduceerd. En die kleren zien er ook nog eens bijna exact hetzelfde uit als die van zijn eerste kledingmerk: denk basic sweaters, T-shirts en ondergoed in alle kleuren van de regenboog en veel denim.

Ook op vlak van advertenties haalde hij overduidelijk de mosterd bij American Apparel. Voorlopig nog geen ongepaste reclamefoto’s te bespeuren, wél jongens en meisjes in alle vormen en maten, met verschillende huidskleur en geaardheid, die gekke poses aannemen alsof ze in hun eigen slaapkamer poseren voor de lens van hun smartphone. Geen Photoshop, heel natuurlijk allemaal.

Wordt hij ooit nog serieus genomen?

Klinkt allemaal goed, maar wil of kan de (mode)wereld Charney ooit nog serieus nemen. Hij werd niet voor niets ontslagen bij zijn eigen modelabel natuurlijk. Naast zijn eigen wangedrag, was hij er ook mede verantwoordelijk voor dat American Apparel in slechte papieren terechtkwam.

Nog een probleem is dat ook American Apparel zelf een doorstart heeft gemaakt eind vorig jaar. Het merk werd opgekocht door de Canadese kledingfabrikant Gildan Activewear en wordt momenteel terug online verkocht via de webshop. Alle fysieke winkels blijven wel gesloten. Hoe Charney zich met Los Angeles Apparel wil onderscheiden van zijn eerste geesteskind door bijna exact hetzelfde concept toe te passen, is dus maar de vraag.

Cotton Loungewear. That’s Los Angeles. Sam is shown here in our 20020 Natural Wash T-shirt and HF04 Heavy Fleece Sweatpants. This combed cotton t-shirt is washed by way of natural enzyme process giving the textile a unique aged feel as if it has been washed over 40 times. #basics #losangelesapparel #thatslosangeles #loungewear Een foto die is geplaatst door null (@losangelesapparel) op 17 mrt 2018 om 20:16 CET

Long sleeve tees. That’s Los Angeles Apparel. Our 1807 Garment Dye Long Sleeve Shirt is made of 100% USA grown cotton, dyed in Los Angeles, and sewn at our factory in South Central. Paris wears this style in Spectra Yellow with our Women’s Relaxed Fit Jean. #thatslosangeles #madeinlosangeles #losangelesapparel Een foto die is geplaatst door null (@losangelesapparel) op 22 mrt 2018 om 23:46 CET