Moederdag Om te scoren op Moederdag: formuleer de mooiste liefdesverklaring voor mama met behulp van deze 10 vragen

27 april 2020

Mama’s zijn ‘t allermooist op aard. En toch zeggen we hen zelden hoe graag we ze zien. Geen idee hoe daaraan te beginnen? Beantwoord deze ‘10 things I never told her’-vragen: ze vormen de perfecte leidraad voor een geslaagde – en originele – liefdesbetuiging aan je allerliefste. Justine De Jonckheere geeft het goede voorbeeld.

Misschien mis je haar tijdens de lockdown. Misschien wonen jullie onder hetzelfde dak en worden jullie soms gek van elkaar. Of misschien wil je haar voor Moederdag gewoon laten weten hoe fantastisch ze is. Zeker is: je zegt je mama te weinig hoe graag je ze ziet. Daarom is deze ‘10 things I never told her’-vragenlijst zo handig: hij helpt je exact te formuleren waarom je haar waardeert, welke kantjes van haar je het mooist vindt, waarom je naar haar opkijkt en wat je haar verder nog te weinig zegt.

Gegarandeerde traantjes

Beantwoord deze tien vragen zo uitgebreid en open mogelijk. Kies zelf je werkwijze: je kan je antwoorden neerschrijven in een brief, een audiobericht opnemen, je mama gewoon opbellen of haar je antwoorden face to face vertellen. Welke methode je ook kiest: na afloop pinkt je mama gegarandeerd een traantje weg.

Liefste mama,

1. Zo doe je me altijd weer lachen:

2. Dit vind ik je mooiste eigenschap:

3. Deze karaktertrek heb ik van jou geërfd en daar ben ik trots op:

4. Ik kijk naar je op, omdat …

5. Deze belangrijke levensles, die ik zelf ook toepas, leerde je me:

6. Misschien vond ik het als kind niet zo fijn, maar deze goede opvoedingstechniek van jou heeft echt gewerkt op me:

7. Dit is een bijzondere skill die je hebt (en waar ik stiekem jaloers op ben):

8. Dit is, volgens mij, de grootste prestatie die je in je leven verwezenlijkt hebt:

9. Ik weet dat je je hierover onzeker voelt, maar dat vind ik echt niet nodig, want ...

10. Dit zeg ik niet genoeg tegen je:

Het goede voorbeeld

We zeggen onze mama’s allemaal te weinig hoe graag we ze zien. Ook ex-Miss België Justine De Jonckheere (28) geeft toe dat ze zich daar schuldig aan maakt. Dus lieten we haar de ‘10 things I never told her’-vragenlijst invullen voor haar mama Tineke (53). Wellicht kunnen haar antwoorden je inspireren.

1. Zo doe je me altijd weer lachen:

“Met je koppigheid. Zo vind ik het grappig dat je al je hele huwelijk absoluut niet wil rijden wanneer papa naast je in de auto zit. Zelfs niet wanneer jullie uitgaan en jij sowieso geen alcohol drinkt – en papa dus toch telkens weer BOB is. Je doet koppig om kleine dingen en dat is schattig.”

2. Dit vind ik je mooiste eigenschap:

“Je bent enorm zorgzaam en attent en je ziet niks over het hoofd wanneer het op je gezin aankomt. Dat vind ik in de gejaagde maatschappij van nu zo bewonderenswaardig.”

3. Deze karaktertrek heb ik van jou geërfd en daar ben ik trots op:

“Je bent heel empathisch en ik merk dat ik dat ook ben. Je kan je heel goed inleven in de situatie van een ander en weet dan ook perfect wat die ander nodig heeft. Dat vind ik echt een van jouw (en mijn) sterktes.”

4. Ik kijk naar je op, omdat …

“Omdat je een superwoman bent die het állemaal klaarspeelt. Je staat klaar voor al wie hulp nodig heeft, zorgt supergoed voor je gezin, houdt het huishouden onder controle én je gaat werken. En je doet het allemaal even goed! Ik snap soms echt niet hoe dat kan.”

5. Deze belangrijke levensles, die ik zelf ook toepas, leerde je me:

“Dat die empathie die we beide hebben, zo belangrijk is. Omdat we zo optimaal andere mensen kunnen helpen en liefhebben.”

6. Dit zeg ik niet genoeg tegen je:

“Hoe groot mijn liefde voor je is. Ik zeg je soms wel ‘love you’, maar dat omvat bij lange na niet alles wat ik voor je voel. Jij en papa zijn werkelijk alles voor me.”

7. Misschien vond ik ze als kind niet zo fijn, maar deze opvoedingstechniek van jou heeft echt gewerkt op me:

“Ook al was ik enig kind, je hebt me nooit rotverwend. Ik kwam niks te kort, maar was ook zeker niet het kindje dat na elk supermarktbezoek met een cadeautje naar huis ging. Toen vond ik dat echt niet leuk. ;-) Maar nu besef ik dat je me zo een waardevolle les leerde. In het leven krijg je ook niet alles in je schoot geworpen.”

8. Dit is een bijzondere skill die je hebt (en waar ik stiekem jaloers op ben):

“Ik heb je nog nooit ruzie weten maken met iemand. Hoe blijf je zo ongelooflijk lief en vergevingsgezind? Ik ken niemand anders die daarin slaagt.”

9. Dit is, volgens mij, de grootste prestatie die je in je leven verwezenlijkt hebt:

“Een dochter opvoeden én een job hebben én een gezin en huishouden overeind houden is een gigantische prestatie. Daarom: superwoman!”

10. Ik weet dat je je hierover onzeker voelt, maar dat vind ik echt niet nodig, want ...

“Je bent van nature wat introvert en deelt niet snel zulke gedachten met mij. Maar ik weet dat je jezelf de vraag stelt of je wel genoeg tijd met me gespendeerd heb toen ik jonger was. Ja, liefste mama, dat deed je. Ik kon me toen en kan me nu nog altijd geen betere mama wensen dan jij.”

Welriekend extraatje

