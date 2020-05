Om instant vrolijk van te worden: de lelijkste frutsels die je online kunt kopen LDC

17 mei 2020

10u53

Bron: LINDA 1 Style Op zoek naar spullen om je interieur te vernieuwen? Dan kom je toppers tegen, maar soms ook een heleboel gedrochten waarvan je niet eens wist dat ze bestonden. Laat staan dat je ze nodig hebt. Van een doorzichtige paarse jas voor je microgolf tot een kanten doek voor je wasmachine: je kan het je zo gek niet bedenken of het bestaat.

Smaken verschillen. En wie interieurspullen zoekt op het wereldwijde web kan dat alleen maar beamen. Onze meest recente vondst: prullaria die uit je (overover)grootmoeders tijd lijken te komen. Lees: veel kant en ruches.

Een overzicht van onze favorieten.

Toegegeven, je omoe had in haren tijd nog geen computer. Maar moest dat wel het geval geweest zijn, zou ze hem op deze manier afdekken en beschermen tegen stof.

En wat dacht je van een bijpassende set voor je microgolfoven?

Kan je keuken nog meer kant gebruiken? Dan is het een optie om de handvatten van je hypermoderne koelkast te versieren.

Dankzij deze hoesjes komt er gegarandeerd een eind aan de strijd om de afstandsbediening van de televisie. Geen man die ze nog wil aanraken.

Een ventilator is niet meteen het mooiste ding in huis. Kan het erger? Jazeker.

Wie z’n wasmachine op subtiele wijze wil verstoppen, kan altijd opteren voor een doek. Een doorzichtig, schreeuwerig laken met kant, that is.

Last but not least mogen we het kleinste kamertje in huis niet vergeten. Het maakt een langdurig toiletbezoek alvast wat comfortabeler voor je derrière, maar dat is ook zowat het enige wat we erover kunnen zeggen.