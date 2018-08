Olsen-tweeling ontwerpt nu ook kleding voor mannen TVM

29 augustus 2018

11u20

Bron: Fashionista 0 Style Mary-Kate en Ashley Olsen (32), die wereldberoemd werden als de tweeling in de Amerikaanse tv-komedie Full House, breiden hun modemerk The Row uit met een mannenlijn. En die is al meteen vanaf volgende maand te koop.

Mary-Kate en Ashley werden bekend toen ze zeven maanden oud waren. Ze deelden jarenlang de rol van de jongste dochter Michelle uit het gezin Tanner in Full House. Na het einde van die serie speelden ze nog mee in een aantal films om rond hun twintigste de filmwereld in te ruilen voor de modewereld. In 2006 richtten de zusjes het luxe modehuis The Row op, een jaar later lanceerden ze het iets betaalbaardere kledingmerk Elizabeth & James.

Hoewel de twee modelabels het goed doen, scoren ze vooral met hun tijdloze en minimalistische creaties voor The Row goede punten in de modewereld. Zo wonnen ze in juni nog de CFDA Fashion Award voor Accessory Designer of the Year, een erg gegeerde prijs.

Mannenmode in de lift

Aangezien verwacht wordt dat de verkoop van mannenkleren die van vrouwen gaat overstijgen de komende jaren, kon hun timing om ook met een mannencollectie te komen niet beter zijn. In 2011 lanceerden ze al eens een capsulecollectie voor heren, en ook in 2016 bracht de tweeling al een mannenlijn uit. Met succes, want nu komen er permanent twee collecties per jaar voor mannen.

The Row is overigens niet het enige merk dat recent een mannenlijn lanceerde. Ook Stella McCartney, Céline, Jacquemus en Madewell gingen hen recent voor.