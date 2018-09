Olivia Borlée en Elodie Ouedraogo voor NINA: "De wereld veroveren, dat is ons doel" NINA-redactie

14 september 2018

De gouden olympische medaille hebben ze al. Nu proberen (ex)-atleten Elodie Ouedraogo (37) en Olivia Borlée (32) het allerhoogste niveau te bereiken met hun luxesportmerk 42/54. Al loopt dat niet altijd van een leien dakje. Morgen staan ze samen in NINA, vandaag geven we je alvast een voorproefje en een blik achter de schermen van de fotoshoot.

Ergens op een troosteloos hangardomein in Antwerpen-Noord. Tussen twee poses in, van zodra de fotograaf even van lens verandert, of bij elke outfitwissel, geen moment laten Elodie Ouedraogo en Olivia Borlée onbenut om van alles te bespreken over 42/54, het modemerk dat ze in 2016 samen uit de grond stampten. Eind deze maand trekken de twee toppers van de Belgische atletiek naar de modeweek van Parijs om hun nieuwe collectie voor te stellen en er moet nog van alles geregeld worden. De druk ligt hoog, want er is maar één missie: in de gunst vallen van de grootste boetieks ter wereld. Intussen werkt Elodie nog bij Woestijnvis en treedt ze binnenkort aan in ‘Dancing with the Stars’ op VIER. Olivia daarentegen wil nog geen kruis maken over haar atletiekcarrière en traint na de kantooruren in alle luwte samen met haar heroïsche broers Kevin, Jonathan en Dylan. So little time, so much to do.

Waar dromen jullie van met 42/54 ?

Olivia: “Natuurlijk willen we de beste verkooppunten, maar onze ambities reiken verder. We dromen van een winstgevende business, onze vrijheid behouden en een grotere equipe. We gaan nu onze eerste vaste werknemer aanwerven, wat een grote stap is. Op een dag willen we een eigen flagshipstore, in Antwerpen of in een andere stad in het buitenland. Elke nieuwe boetiek zien we als een trede op de klimladder. We willen de wereld veroveren.”

