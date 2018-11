Olivia Borlée & Elodie Ouedraogo openen pop-up met eigen sportlabel Margo Verhasselt

30 november 2018

15u10 0 Style Olivia Borlée & Elodie Ouedraogo openen met hun kledingmerk 42/45 een pop-up in de Avenue Sneaker Store in Antwerpen.

In 2016 lanceerden Olympisch kampioenen Elodie Ouedraogo en Olivia Borlée vanuit hun liefde voor mode het sportlabel 42/52. Een collectie geïnspireerd op de retro tenues van worstelaars en blitse aerobics outfits uit de jaren 80. Geen doorsnee sportlabel dus.

De twee dames zitten niet stil: ze wonnen in 2008 beiden een gouden medaille op de Olympische Spelen in Beijing en hebben ondertussen hun eigen sportlabel. De atleten doen hun best om vooral met Belgische fabrikanten te werken om zo de beste kwaliteit te garanderen. Ze openen nu ook voor het eerst een pop-up-winkel in samenwerking met de Sneaker Store Avenue in Antwerpen.

De pop-up is open op 13, 14 en 15 december van 10u30 tot 18u30 en zondag 16 december vanaf 12u.

Adres: Avenue Sneaker Store, IJzerwaag 1, 2000 Antwerpen.