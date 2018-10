Oktober borstkankermaand: door deze beautyproducten te kopen, steun je het goede doel Valérie Wauters

01 oktober 2018

16u29 3 Style De strijd tegen borstkanker steunen, en er zelf ook iets moois aan overhouden? Dat kan, als je deze beautyproducten koopt.

Essie

Essie steunt Pink Ribbon in haar gevecht tegen borstkanker. Bij elke aankoop van 26 september tot 9 oktober van 1 nagellak uit de nieuwste Essie Soda Pop Shop collectie wordt € 2 gedoneerd aan Pink Ribbon.

Essie, Soda Pop Shop collectie, € 12,49 per nagellak bij Di.

Jane Iredale

Bij elke aankoop van het Jane Iredale PlayOn Lip Crayon in de kleur Sunny schenkt het merk € 2 aan het goede doel.

Jane Iredale, PlayOn Lip Crayon Sunny (Limited Edition), € 22, in de Hélène V / Jane Iredale instituten.

RainPharma

Deze maand krijg je gratis een Exceptional Hand & Nail Cream bij je online of offline aankoop van minstens 3 RainPharma producten (ter waarde van minstens € 75). Think Pink krijgt een geldbedrag bij elke handcrème die er weggeschonken wordt.

Ici Paris XL

Tijdens de eindejaarsperiode gaat de opbrengst van de verkoop van de Ici Paris XL mascotte integraal naar Think Pink. De mascotte zal vanaf 22 oktober 2018 online op iciparisxl.be en in alle Ici Paris XL-parfumerieën voor € 9,95 beschikbaar zijn.

Estée Lauder Companies

Alle merken van moederbedrijf Estée Lauder steunen Pink Ribbon en de Breast Cancer Research Foundation. Wie bijvoorbeeld één van volgende producten shopt, kan ervan uitgaan dat een percentage van de opbrengst ervan naar het goede doel gaat. Bobbi Brown Pinks With Purpose lip color duo, Bumble & Bumble Thickening Spray, Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion +, Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II met Pink Ribbon sleutelhanger, Glamglow Bubblesheet Oxygenating Deep Cleanse Mask, … Meer info over alle deelnemende merken vind je hier.

