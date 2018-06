Oilily, Kipling en meer merken uit de jaren 90 die hun comeback maken Timon Van Mechelen

26 juni 2018

12u06 6 Style Wie als kind opgroeide in de jaren negentig, kan zich merken als Oilily, Guess, Kipling en Buffalo vast nog helder voor de geest halen. Hoewel deze labels eventjes van het toneel waren verdwenen, zijn ze nu stuk voor stuk weer klaar voor hun grote comeback.

1. Oilily

In 2008 ging het Nederlandse kledingmerk Oilily, dat bekend stond om haar kleurrijke bloemenprints, failliet. Nu maakt het een doorstart en staat het merk er weer volledig. Nog steeds even vrolijk qua prints, maar dan wel in een modern jasje. Weg is het kinderlijke imago, hallo stijlvolle stuks aan een betaalbare prijs!

Meer info: oilily.com.

2. Buffalo

Oh jawel, de meest foute schoen uit de jaren negentig is back. Twintig jaar na de hype heeft Buffalo hun iconische schoen met plateauzool heruitgebracht, mét succes. Het merk is zopas zelfs een samenwerking aangegaan met één van de hipste conceptstores ter wereld: Opening Ceremony. In eigen land worden de schoenen onder andere verkocht bij de high-end boetiek Smets in Brussel.

Meer info: buffalo-boots.com.

3. Kipling

Ook het Belgische Kipling is na een herstart helemaal terug. Met de collectie 'New Classics' lijkt er haast niets veranderd, sommige tassen zijn zelfs nog net als vroeger voorzien van een aapje. Ideaal voor de festivalzomer!

Meer info: kipling.com.

4. Guess

Nog zo'n merk dat het goed deed in de jaren negentig was Guess. Weg is het Amerikaanse label nooit geweest. Maar dankzij recente samenwerkingen met rapper en stijlicoon A$AP Rocky staat het nu weer terug op de radar van de modewereld.

Meer info: guess.eu.

5. K-Swiss

Nu is het al Nike en Adidas dat de klok slaat, maar een dikke twintig jaar geleden hadden deze sportmerken ook concurrentie van K-Swiss. Nu alles uit de 90's weer hip is, is het niet zo heel verwonderlijk dat het label onlangs de Tongue Twister - hun meest iconische sneaker - weer heeft geherlanceerd. Het Amerikaanse tennismerk pakte daarvoor groots uit met een campagne die werd geshoot door de bekende Ierse fotografe Leonn Ward, waarbij de retro feel van de sportschoen in de verf wordt gezet.

Meer info: kswiss.com.

6. Diesel

In de late jaren tachtig begon Diesel zich te positioneren als een rebels rock-'n-rollmerk en tegen dat de jaren negentig goed en wel begonnen waren, moest en zou iedereen een jeansbroek van het label dragen. De jaren daarna bleef het merk overeind, maar was het niet heel erg hip meer. Dat heeft Diesel dankzij slimme marketingcampagnes en vernieuwende collecties onder hun 'Red Tag Project' nu weer mooi kunnen keren.

Meer info: diesel.com.

7. Esprit

Ook Esprit is zo'n merk dat het goed deed in de 80's en 90's, maar daarna wat in de vergetelheid raakte. Door verschillende keren samen te werken met conceptstore Opening Ceremony en hun winkels grondig te vernieuwen, staat het label er nu weer terug.

Meer info: esprit.com.