Oh wee decolleté: kende je jouw ‘zustermaat’ voor bij het bh-shoppen al? Margo Verhasselt

16 augustus 2019

08u58 1 Style BH, beha, bustehouder, brassière. Ah, een goede bh vinden, het voelt een beetje zoals de heilige graal tegenkomen na een lange queeste. Al weten dames dat die heilige graal vinden geen gemakkelijke opdracht is. Gelukkig kunnen wij een trucje uit onze mouw schudden dat het misschien een tikkeltje gemakkelijker maakt.

Mogen we je voorstellen: zustermaten. Niet de vriendinnen van je zus, laat zoveel duidelijk zijn. Wel: de maat net onder of boven je echte bh-maat. Deborah Sonneville, lingeriestyliste bij Van de Velde legt uit: “Een zustermaat uitzoeken, wordt niet als standaard lingeriestylingadvies gegeven. We gaan altijd adviseren om zo weinig mogelijk van je echte maat af te wijken, dat is eigenlijk de standaard die je altijd moet hanteren. Maar het principe van zustermaten is wel een handig trucje dat kan worden toegepast wanneer een model bijvoorbeeld niet meer beschikbaar is in jouw maat.”

Hoe werkt het nu juist? “Bij zustermaten betekent dat het volume van de cup hetzelfde is bij meerdere omtrekmaten. Zo heeft 85C een even grote cup als 80D en 75E. Indien je een maat in omtrek omlaag gaat, dan ga je een cupmaat omhoog. En omgekeerd hetzelfde principe: ga je een maat in omtrek omhoog, dan ga je een cupmaat omlaag. Dit betekent dat, als je een 85C-cup probeert en vindt dat de cup goed zit maar dat hij om de rug veel te strak zit, je een beha kunt proberen met maat 90 in de omtrek. Maar in plaats van een 90 met cupmaat C te proberen, neem je 90B, een cupmaat kleiner dus. 85C en 90B hebben hetzelfde cupvolume, alleen de omtrek is verschillend. Als je een 90CF probeert zal de cup te groot zijn, maar de beha zal om de rug precies goed zitten.” In de tabel hieronder ziet je het verband. De diagonale lijnen per kleur geven de equivalente maten aan.

Het simpele trucje kan door iedereen toegepast worden en bij elk model. “In principe werkt dit altijd, maar laat je altijd bijstaan door een professionele lingeriestyliste. Er zijn zoveel factoren, zoals het model en het materiaal, die ook een rol spelen bij het vinden van de juiste maat.”