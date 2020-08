Kids Fashion Gesponsorde inhoud Oh so cool for school: in deze outfits scoren jouw kinderen deze herfst ! Aangeboden door WE Fashion

31 augustus 2020

08u00 0 Style Daar is de grote kleerkast-switch weer: byebye zomerse spullen, hello herfstlooks. Bovendien gaan de schoolpoorten bijna weer open en dat mag, nee moét gevierd worden met een extra leuke outfit. Juf, meester, wat zijn de trends? Wel, het najaar wordt stijlvol hip (coltruien) en comfy (hoodies), maar ook beestig (luipaardprints), verrassend (reversible jackets) en sowieso extra speels (flared pants).

Boys én girls

REVERSIBLE JACKETS

Wat? Een jas die je langs beide kanten kan dragen.

Alle punten want… twee jassen voor de prijs van één!

100% cool for school! Matching issues? Nee dus, want je past je jas telkens weer aan je outfit aan, bovendien verveelt je look nooit. Nu eens fake fur, dan felgekleurd, metallic, basic simpel tot speels met een camouflageprint.

Scoren? Voor de jongens zijn er stoere materialen, prints en kleuren, zoals camouflage en gedurfde colourblocking. Meisjes scoren met zachte stoffen zoals teddy en fake fur, en trendy prints, zoals luipaard- en bloemenprints. Een capuchon en een lekkere fleecevoering in de zakken zorgen ervoor dat de boys én girls knuffelzacht en warm het najaar in gaan.

HOODIES

Wat? Een sweater met capuchon.

Alle punten want… een hoodie zit comfortabel, is lekker warm, oogt stoer én trendy. Logisch dat het een van de populairste truien op de speelplaats blijft.

100% cool for school! Voetballen, verstoppertje spelen, TikTok-moves oefenen? Een comfy capuchonsweater is een topper voor iedereen die maar moeilijk kan stilzitten en past zich aan élk soort speeltijd aan. Bovendien combineren hoodies supermakkelijk: sportief op een jeans, cool op een rokje, relaxt op een legging, losjes op een jurk…

Scoren? Ga voor een hoodie met opvallende dierenprints of flashy colourblocking.

Girls only

FLARED PANTS

Wat? Lichtjes uitlopende broekspijpen.

Alle punten want… een flared broek geeft extra schwung aan je look en maakt je outfit super speels.

100% cool for school! Van jeans tot leggings, de flared-trend tackelt een groot stuk van je broekencollectie. Strak, sober, aansluitend of net speels, gebloemd, felgekleurd, losjes tot nonchalant: deze broeken combineren met eender welk bovenstuk.

Scoren? Kies voor vrolijke prints als stippen en luipaard of ga voor sober mét oog voor detail en scoor met een speelse split aan de onderkant. Dé herfst-hit? Dat wordt de flared pants in velours! Aaibaar, comfy, lekker warm en seventies chic. Nog een verplichte try-out: co-ords, waarbij je een broek met matching top combineert en helemaal picture perfect bent.

LUIPAARDPRINT

Wat? Een beestige kopie van de luipaardpels.

Alle punten want… we zijn al een paar jaar helemaal wild van dierenprints, en ook deze herfst duiken ze weer volop op. Waarom? Ze zijn speels, vrolijk, een tikje stoer en cool, en zorgen ervoor dat je extra in the picture loopt.

100% cool for school! De luipaardprint kan élke stijl aan, zolang je maar combineert met basic kleuren.

Scoren? Rokjes, sweaters, jurken, jassen tot zelfs accessoires: maakt niet uit waar je voor valt, maar maak je look extra fun door te mixen met pailletten, glitterprints, borduursels en flockprints.

Oh boy!

COLTRUIEN

Wat? Een stylish rolkraagtrui.

Alle punten want… zo’n truitje mixt comfort met stijl: lekker warm én helemaal hip. De perfecte basic dus voor elke herfstlook.

100% cool for school! Een coltrui vormt de perfecte afwisseling van de sportieve sweater of wollen trui, bovendien combineert deze heel makkelijk. Op een jeans of een chino, maar ook bijvoorbeeld onder een geruit hemd dat je stoer laat openhangen.

Scoren? Mix eens met een zwarte skinny en een blazer voor een coole rock-‘n-roll-look!

DEZE HERFST DRAAG IK…

